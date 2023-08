Indiana Jones: una nuova specie di serpenti prende il nome di Harrison Ford

Nella vita reale l’attore interprete di Indiana Jones ha ispirato il nome per una nuova specie di serpenti.

Una nuova specie di serpenti ha preso il nome di Harrison Ford, interprete di Indiana Jones nella celebre saga.

Lo scorso mese di giugno ha fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo della celebre saga con protagonista l’archeologo interpretato da Harrison Ford. Tra le più grandi fobie dell’iconico personaggio vi sono come noto i serpenti, con l’attore che ha finito proprio per ispirare una loro nuova specie che ha preso il suo nome.

Indiana Jones: una specie di serpenti prende il nome da Harrison Ford

Il personaggio di Indiana Jones non ha mai avuto un grande rapporto con i serpenti. Ciò è dovuto nello specifico ad un trauma giovanile di cui l’archeologo si è trovato vittima: da ragazzo egli si ritrovò infatti sul vagone di un treno popolato da animali trovandosi ad avere a che fare anche con una vasca piena di serpenti.

In poche parole, i rettili rappresentano per Indiana Jones una sorta di tallone d’Achille. Alla luce di tutto ciò, è curioso come una nuova specie di serpenti abbia preso proprio il nome dell’attore che interpreta l’archeologo, ovvero Harrison Ford. La specie in questione si chiama Tachymenoides harrisonfordi, un tipo di serpente molto sottile che è stato scoperto nell’ultimo periodo nella zona delle Ande in Perù. Come riportato dalla rivista scientifica EW, un primo esemplare maschio di questa specie è stato avvistato per la primissima volta nel maggio del 2022.

La reazione di Harrison Ford

La scelta da parte degli scienziati di ricorrere al nome di Harrison Ford per questi serpenti ha suscitato nel diretto interessato un certo stupore. Ecco le parole dell’attore universalmente noto anche per il ruolo di Ian Solo nella saga di Star Wars:

“Questi scienziati continuano a scegliere il mio nome per queste creature, ma sono sempre quelle che terrorizzano i bambini. Non capisco. Passo il mio tempo libero a punto croce. Canto ninne nanne alle mie piante di basilico così non avranno paura del buio. In tutta onestà, questa scoperta è impressionante. Ci ricorda che c’è ancora così tanto da imparare sul nostro mondo selvaggio e che gli umani sono soltanto una piccola parte di una biosfera incredibilmente vasta. Su questo pianeta, tutti i destini sono intrecciati e in questo momento un milione di specie sta vacillando sull’orlo dell’oblio. Abbiamo un mandato esistenziale per ricucire il nostro rapporto interrotto con la natura e proteggere i luoghi che sostengono la vita“.

Gli scienziati hanno voluto scegliere il nome di Harrison Ford per battezzare questa nuova specie di serpenti allo scopo di rendere omaggio all’impegno che l’attore ha da sempre dedicato alla conservazione nel ruolo di vicepresidente del consiglio di amministrazione di Conservation International.