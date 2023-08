Jeremy Renner è in ripresa: ecco le condizioni dell’attore

Segnali positivi da Jeremy Renner dopo il terribile incidente che ha visto protagonista l’attore.

Le condizioni di Jeremy Renner dopo l’incidente di mesi fa sembrerebbero essere in netto miglioramento. Notizie più che positive per quanto riguarda Jeremy Renner. L’attore era incorso otto mesi fa in un terribile incidente venendo investito da uno spazzaneve e subendo la rottura di ben trenta ossa. Dopo aver rischiato la vita, l’Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe è ora finalmente tornato a camminare senza l’ausilio del bastone.

Jeremy Renner: l’attore torna a camminare da solo dopo l’incidente dello scorso Capodanno

Le condizioni di Jeremy Renner migliorano ormai a vista d’occhio. Protagonista del terribile incidente con lo spazzaneve lo scorso mese di gennaio, l’attore riesce ora camminare senza bastone o stampelle confermando i segnali positivi che si erano già ampiamente intravisti nel corso degli ultimi mesi.

Come documentato dalle foto divulgate dalla rivista People che l’hanno immortalato in compagnia del collega Casey Affleck intento a recarsi al compleanno di Kate Beckinsale, Renner appare adesso in perfetta forma. Il lunghissimo percorso di riabilitazione non solo fisica ma anche psicologica che ha avuto inizio in seguito alle diverse settimane trascorse in ospedale ha dunque dato per fortuna i suoi frutti. Merito della straordinaria determinazione dell’attore, che nel corso di questo complicatissimo periodo ha ricevuto in ospedale la visita di altre star dell’MCU come Scarlett Johannson e di Chris Hemsworth.

Queste le dichiarazioni rilasciate su Renner da Hailee Steinfeld, co-protagonista della serie su Occhio di Falco Hawkeye:

“Se esiste un supereroe all’interno di qualcuno bè allora si tratta di lui. Sono così felice che stia andando sempre meglio. Mi ha sorpresa, a dirla tutta: è così incredibilmente forte. L’energia e il coraggio che ha manifestato durante il processo di guarigione mi sembrano a dir poco incredibili. Quando l’ho visto, poche settimane fa, ho provato un forte senso di gratitudine. Un dannatissimo supereroe!”

La prima intervista di Jeremy Renner dopo l’incidente

Jeremy Renner Seen Walking Without Cane for the First Time at Kate Beckinsale’s Birthday Party https://t.co/65ZMBFIJmA — People (@people) July 31, 2023

L’incidente che ha visto coinvolto Jeremy Renner ha avuto luogo a Lake Tahoe mentre l’attore era impegnato nella pulizia del vialetto della propria abitazione con il suo spazzaneve. Sporgendosi all’improvviso fuori dalla cabina per paura che il mezzo potesse investire il nipote lì presente, Renner ha perso l’equilibrio finendo travolto dal pesantissimo mezzo e subendo la rottura di trenta ossa senza riportare per fortuna danni agli organi vitali.

Un episodio traumatico, di cui Renner ha avuto però la forza di parlare in prima persona in un’intervista allo show di Jimmy Kimmel risalente allo scorso mese di aprile. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole:

“Quando mio nipote è corso da me non pensava di trovarmi ancora vivo. Non aver riportato danni agli organi vitali è stata una fortuna visto che sono finito sotto una specie di enorme matterello in metallo“.