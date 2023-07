Elettra Lamborghini e la sua dieta miracolosa

La cantante di Pem Pem ha condiviso con i fan la sua dieta miracolosa vegetariana. Ecco come si compone la sua dieta ferrea!

Elettra Lamborghini, 29 anni, è un’apprezzata cantante, sostenuta dai suoi fan per la sua simpatia, per la sua bellezza e per il suo fisico. In passato era stata al centro di polemiche per il suo stile appariscente ed eccessivo, ma negli anni si è trasformata in un modus di sensualità e stile, senza però perdere il suo carattere provocatorio che l’ha sempre contraddistinta. L’influencer ha condiviso con i suoi follower la ricetta del suo fisico: una dieta vegetariana e sport.

Il cambio di rotta di Elettra Lamborghini

Il matrimonio con il DJ Afrojack ha cambiato profondamente la vita della cantante, che ha sposato anche una nuova immagine di se stessa, più raffinata ed elegante. I suoi follower hanno subito notato la sua perdita di peso, nonostante la sua dichiarata passione per il cibo. Negli ultimi giorni la figlia di Tonino Lamborghini ha adottato uno stile di vita sano, intraprendendo una strada alimentare che le ha permesso di eliminare qualche chilo di troppo, senza troppe rinunce drastiche. Grazie alla sua dieta la cantante ha perso ben 7 kg in soli 15 giorni.

La dieta vegetariana prevede 5 pasti al giorno

Dieta non vuol dire sempre sacrificio. Ed Elettra Lamborghini lo sa. Da qualche tempo, la cantante ha sposato questa dieta a base di una alimentazione vegetariana, caratterizzata da cibi colmi di fibre e proteine, con una riduzione drastica dei carboidrati. La sua alimentazione è composta da 5 pasti al giorno. A colazione, un piatto di avena in aggiunta ad un frutto come una mela o una banana, oppure biscotti d’avena con un bicchiere di latte di soia. Come spuntino, verso le 11, un’insalata mista con arancia a cubetti, carote, pomodorini e cubetti di tofu.

Il pranzo si compone di circa 80 grammi di riso integrale o farro bollito con 40 grammi di legumi come ceci, fagioli o lenticchie. L’insalata viene riproposta anche a pranzo con pomodori, carote e zucchine, insieme a 30 grammi di pane integrale.

Per merenda, Elettra può optare per frutta secca mista a scelta tra anacardi o noci, da accompagnare con un bicchiere di latte di soia. La cena si compone di due hamburger di soia o farro con contorno di broccoli oppure alimenti alimenti proteici con da un’insalata verde arricchita con pomodorini secchi, olive e carote. Dieta ma anche sport. La cantante di Musica e il resto scompare lavora ogni giorno sul suo fisico, in un allenamento duro e costante.