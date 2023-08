Ahsoka: le nuove informazioni sull’identità dell’Inquisitore

I dettagli sul misterioso personaggio della nuova serie di Star Wars.

Le informazioni sul misterioso Inquisitore della serie Ahsoka. Il prossimo 23 agosto farà finalmente il suo arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+ l’attesissima Ahsoka, nuova serie legata allo sconfinato universo di Star Wars. Nell’attesa di potersi godere gli otto episodi di questa prima stagione, i fan continuano a farsi domande in merito al misterioso personaggio dell’Inquisitore.

Ahsoka: i dettagli sul personaggio dell’Inquisitore

Nel corso della giornata di martedì primo agosto sono giunti nuovi importanti dettagli per quanto riguarda l’Inquisitore presente nella serie Ahsoka. A rivelarli è stato nello specifico Star Wars Databank, che ha fatto luce su uno dei personaggi per ora più misteriosi del nuovo prodotto legato a Star Wars in uscita dopo Ferragosto.

Il nome dell’Inquisitore sulle tracce di Ahsoka è Marrok, un mercenario al servizio di Morgan Elsbeth. Un fattore, questo, che potrebbe rappresentare una sorta di conferma sulle origini di Sorella della Notte della stessa Elsbeth, probabile utilizzatrice della Forza di Dathomir così come lo era l’iconico Darth Maul.

Questa nello specifico la descrizione del personaggio dell’Inquisitore apparsa sul sito ufficiale di Star Wars:

“Un tempo Inquisitore a caccia di Jedi per l’Impero, l’enigmatico Marrok ora lavora come mercenario assunto da Morgan Elsbeth per compiere oscure imprese. Completamente rivestito in un’armatura da battaglia malridotta, il guerriero porta ancora con sé una spada laser rossa a doppia lama con un’impugnatura circolare“.

Da tale presentazione si può intuire come Marrok sia riuscito a scampare alla chiusura dell’Inquisitorio continuando anche in seguito a fare ricorso all’utilizzo della spada laser rotante a lama rossa. In più, l’Inquisitore viene definito con il termine enigmatico, il che potrebbe far ipotizzare come Marrok potrebbe in realtà nascondere un’altra identità.

La serie Ahsoka

Ahsoka segue le vicende dell’allieva di Anakin Skywalker ed ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano ed è ambientata dopo la caduta dell’Impero. Gli otto episodi della prima stagione sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel, Rick Famuyiwa e Peter Ramsey. Sceneggiatore principale della serie è lo stesso Dave Filoni, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Carrie Beck e Colin Wilson.

Per quanto riguarda invece il cast, ad interpretare la protagonista della serie è Rosario Dawson. Insieme a lei ci sono tra gli altri Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, Natasha Liu Bordizzo, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi.