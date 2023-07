Ludovica Valli sfigurata: “Stravolta e gonfia” | Lo scatto terribile fa preoccupare tutti

Ludovica Valli è apparsa stravolta e gonfia, quello scatto terribile ha fatto preoccupare tutti. Il suo volto appare sfigurato, è molto diversa da quando partecipò al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Lo scatto terribile pubblicato da Ludovica Valli fa preoccupare tutti, è apparsa stravolta e gonfia, i fan non la riconoscono neanche più. Il volto visibilmente sfigurato non fa presagire nulla di buono. Come mai l’ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto questa fine?

Per chi non la conoscesse, Ludovica Valli è una modella e influencer, diventata celebre dopo la sua partecipazione al dating di Maria De Filippi. In seguito, la Valli, sorella di Beatrice, anche lei con il medesimo percorso lavorativo e televisivo della sorella, ha trovato il suo posto nel mondo, non solo lavorativo, ma anche privato, in quanto ha trovato l’amore grazie a

Gianmaria Di Gregorio, papà dei suoi due bimbi, Anastasia e Otto.

Ludovica Valli appare totalmente irriconoscibile

Ludovica Valli, ha fatto spaventare non solo i suoi follower, ma anche la sua famiglia, in quanto per via probabilmente di un abbassamento della pressione, dovuta al caldo, l’influencer ha perso i sensi e ha sbattuto il mento nell’impatto. Questa caduta l’ha costretta all’applicazione di diversi punti di sutura sul viso, per via di quella brutta ferita riportata dopo la caduta.

A prescindere da questo episodio, fortunatamente che non le ha rilasciato conseguenze gravi, la Valli ha voluto aprire anche lei una chat box sui social, per essere più vicina ai suoi follower. In molti le hanno chiesto come va la sua relazione di coppia dopo la nascita del suo ultimo bambino: “Ora che ho due bimbi ho notato che ci sono altre priorità. Sono solo momenti di passaggio, i bambini cresceranno e diventeranno grandi. Noi torneremo alla nostra intimità. Se passano due settimane senza fare nulla, non è un problema…”.

La dichiarazione dell’ex tronista

Ludovica Valli è apparsa in una storia social, completamente stravolta, ma felice. Anche se i fan si erano inizialmente preoccupati da quelle sue parole, poi hanno capito il contesto e hanno inondato la sua bacheca social con messaggi solidali.

In pratica, la Valli è apparsa insieme al suo bambino Otto, con uno scatto social, accompagnato da queste parole: “Io sono stravolta e gonfia, si vede? Otto stanotte è stato sempre sempre sempre sempre sempre sveglio”. Ovviamente la fatica di essere genitori con un bimbo piccolo è cosa normale e risaputa, ma guardando poi quel visivo angelico, i dolori e le fatiche passano subito.