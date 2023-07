Manuel Pirelli rivela su instagram il suo orientamento sessuale | La foto di un bacio inaspettato

L’ex concorrente di Love Island fa chiarezza e rivela come ha capito di essere gay. Ecco cosa ha detto durante l’intervista.

Manuel Pirelli è stato un concorrente del programma Love Island Italia, un reality game in cui i concorrenti vengono divisi per coppie, che sia amore, soldi o convenienza. La coppia deve riuscire a resistere fino alla fine del programma, nel quale si può vincere un montepremi di 20.000 euro.

Il giovane, in coppia con una ragazza all’interno del programma, è diventato famoso proprio grazie a Love Island. Fa discutere però la notizia del suo coming out di qualche mese fa in cui ha annunciato al mondo di essersi fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, Alex Migliorini. Oggi a distanza di quasi una settimana è tornato a parlare di come lui abbia scoperto il suo orientamento sessuale e della sua situazione che sui social viene contestata.

Il giovane ha fatto un post in cui ha cercato di parlarne il più chiaramente possibile. Ecco cosa ha detto.

Manuel Pirelli: “Accettare di essere gay non è stato facile”

L’ex concorrente di Love Island Italia ha fatto coming out e ha rivelato il suo fidanzamento con Alex Migliorini, tramite un post in cui i due celebravano il loro amore con un bacio.

Oggi, dopo settimane è tornato a parlare a cuore aperto della sua situazione dicendo che: “Capisco lo stupore della gente e la sorpresa nel vedermi oggi insieme ad un ragazzo, soprattutto felice ed innamorato. Ci sono giorni in cui persino io mi stupisco, perché non avrei mai immaginato, fino a poco tempo fa, di poter essere così felice riuscendo ad essere finalmente me stesso. Non voglio giustificarmi ma allo stesso tempo ci tengo a far capire alla gente che, molto più spesso di quello che si può immaginare, per una persona può essere complicato fare i conti con la propria sessualità e con il proprio orientamento.”

Pirelli poi ha continuato dicendo che: “Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato. Ed è stato un processo che sì, mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti. Non è facile spiegare quanto quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto, quel continuo riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri, gli amici, la famiglia, ti possano far vivere una vita che non è la tua”.

“Devo chiedere scusa a me stesso, ho maltrattato il vero Manuel”.