Non sono una signora: tra le drag queen c’è proprio lui | Alba Parietti sconvolta

Tra le drag queen in gara ieri c’è stata una che ha sconvolto Alba Parietti lasciandola a bocca aperta… Ecco di chi si tratta!

L’episodio di ieri, giovedì 13 luglio, di Non sono una signora ha riservato numerose sorprese. Il volto noto della tv italiana Alba Parietti, conduttrice del format, è rimasta sbalordita. Completamente ignara di chi si celava dietro e sotto quei travestimenti, la presentatrice è rimasta esterrefatta e ha giocato con gli autori del programma. La drag queen aveva il nome di Saetta McDown. Capigliatura audace verde fluo, un vestito zebrato aderente, abilità canore e danzanti evidenti. Ma di chi si tratta?

Non sono una signora: il format olandese che conquista l’Italia

Per tantissimi mesi era stato rimandato, slittato ma non si è mai palesata l’idea di cancellare il format. Non sono una signora è il programma che racconta da vicino il vivace mondo delle drag queen, per la prima volta sulla Rai e in televisione pubblica. Il progetto tv dà la possibilità di raccontare la realtà colorata delle drag queen, tra sfida e ironia. Il programma ha toccato nella serata di ieri ben il 7% di share, ovvero quasi un milione di telespettatori sintonizzati.

Francesco Oppini ha lasciato senza parole mamma Alba

Per tre giorni, Francesco Oppini non aveva detto nulla a sua mamma, per mantenere la sorpresa. Alba Parietti è rimasta entusiasta dell’esibizione di Francesco e, divertendosi, gli ha chiesto cosa rimarrà di Saetta, la femmina che non ha mai avuto, in lui. Francesco ha risposto in modo giocoso, completando la scena. La presentatrice è rimasta a occhi aperti nel vedere l’esibizione ai Saetta ed è rimasta sconvolta nel vedere suo figlio. Francesco Oppini ha dichiarato:

Io ringrazio tutti perché il lavoro che c’è dietro è davvero estenuante. È stata un’esperienza veramente divertente, infatti non l’ho sentita come un peso. L’unico peso eri tu! Sei troppo attenta e attiva, non si sa mai come placarti.