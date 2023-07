“Ma cosa ti è successo?”: i follower contro Aurora Ramazzotti | Lei risponde così

Aurora Ramazzotti risponde per le rime ad una follower che l’ha criticata per le sue sopracciglia. Era un momento molto difficile per Auri e ovviamente c’è sempre qualcuno che non perde occasione per criticarla.

Fin da quando è nata praticamente, Aurora Ramazzotti ha sempre subito attacchi molto feroci contro di lei e contro la sua persona. Per questo adesso non se le tiene più per nessuno e risponde a tono a tutti. È successo proprio questo di recente, una follower l’ha attaccata per le sue sopracciglia e lei ha risposto così, anche perché quel commento era del tutto fuori luogo, vista la situazione che stava vivendo e l’origine di quel post.

Ma Aurora è cresciuta e ha preso il temperamento di mamma Michelle e papà Eros. Il fatto poi di essere diventata mamma a sua volta, ha sicuramente fatto crescere quella ragazzina stressata da quei commenti al veleno per la sua diversità di bellezza dalla Hunziker. È proprio vero che non c’è fine alla cattiveria umana.

Aurora Ramazzotti e il post dolcissimo che ha fatto “sciogliere” i fans

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è cresciuta, è diventata mamma! Dalla sua relazione con il compagno Goffredo Cerza, è nato il piccolo Cesare Augusto, il quale è diventato immediatamente la mascotte della famiglia e dei followers. Auri ama immortalare i momenti più significativi della vita del piccolo, in compagnia dei nonni e dei bisnonni, in quanto non vuole perdere quelle tradizioni familiari che molte volte ci dimentichiamo.

Poi si sa, i nonni in generale sono uno di quei patrimoni della società che bisognerebbe poter custodire con amore per sempre, proprio perché non sono immortali (purtroppo). A detta di ciò, la Ramazzotti ha postato un video dove viene raffigurato il piccolo Cesare mentre è in contemplazione del suo bisnonno, Rodolfo, il papà di Eros. La scena ovviamente ha sciolto i cuori di tutti e molti followers hanno inondato la pagina social di Aurora con teneri commenti.

L’appello di Aurora Ramazzotti…non capito!

Aurora Ramazzotti e il suo compagno, stavano tornando a casa, dopo aver presenziato alle nozze dei loro amici Francesca De Stefano e Santo Versace. Qui la Ramazzotti si è accorta di aver smarrito delle valige in treno e ha fatto un appello social: “Faccio un appello perché credo nel potere dei social. Se c’è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma volevo dirvi che abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty…”.

Oltre ai suoi effetti personali, in una di quelle borse c’erano anche le foto del matrimonio, per questo sia Aurora che Goffredo sperano tanto nel buon cuore delle persone. Tra i tanti commenti ricevuti, la figlia di Eros non ha potuto non notare un commento di una follower, sicuramente fuori luogo: “Ma cosa è successo alle tue sopracciglia?”.

Così, un’Aurora Ramazzotti molto infastidita le ha risposto per le rime: “È successo che il mio zaino con dentro il mio beauty ora ce l’ha qualcuno che si sta pettinando le sopracciglia al posto mio”.