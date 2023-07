Isoardi e Salvini avvistati insieme: ritorno di fiamma?

Elisa Isoardi torna nel palinsesto RAI e si inserisce nella rinnovata formazione dei conduttori della stagione 2023-24. Intervistata, parla nuovamente di Salvini.

Un tuffo nel passato per la bella conduttrice Elisa Isoardi, che sta vivendo un nuovo momento di gloria dal punto di vista professionale, ripartito in sordina lo scorso anno con il programma Vorrei dirti che ed ora al timone di Linea verde Life insieme a Monica Caradonna.

L’interesse per la vita professionale è primario per la conduttrice rispetto al desiderio di una famiglia, confessando di non sentirsi ancora pronta a mettere radici. Intervistata da Leggo, ha voluto raccontare la vicenda con cui la sua love story con Matteo Salvini è diventata argomento di gossip, scatenando la Rete in commenti e riflessioni sulla discrezione di una coppia che comunque coinvolge un uomo politico e una donna di spettacolo. La conduttrice ha voluto tornare sull’argomento, ma ha fatto un dietro front, dichiarandosi pentita.

Non lo rifarei

Elisa Isoardi pubblicò ai tempi, sul suo profilo Instagram uno scatto intimo di lei con Matteo Salvini sotto le lenzuola. Una foto che fece scandalo e gettò un’ombra mediatica sulla coppia che in quel momento pensò bene di ostentare il rapporto in maniera un pochino troppo vistosa.

Elisa Isoardi ha rinnegato quel gesto e ha affermato che se potesse tornare indietro non commetterebbe più l’errore di condividere un momento così intimo della sua vita privata: “Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”. Storia che tra l’altro è naufragata ed ora la conduttrice vive una nuova relazione in maniera più discreta proprio per l’errore commesso e pagato in precedenza, per evitare di entrare in un tam-tam di gossip e snaturare la bellezza di un rapporto in fieri.

Il lavoro prima di tutto

La Isoardi ha poi svelato che al momento il suo sogno più grande è quello di vedersi realizzata sul piano professionale.

Per quanto riguarda la famiglia, invece, la conduttrice non si sentirebbe pronta in questo momento a fissare radici: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta”. Scelta che di sicuro va di pari passo anche con il rinnovato slancio professionale che la vede nuovamente sulla cresta dell’onda delle reti RAI. In bocca al lupo.