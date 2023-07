Paola Turci, la storia del suo coming out: “Non sapevo neanche cosa fosse l’omosessualità”

La cantautrice Paola Turci si è lasciata andare a una toccante intervista, dove ha raccontato come ha scoperto di essere omosessuale e della sua storia con Francesca Pascale.

Tra le coppie italiane che più hanno fatto scandalo negli ultimi tempo, ci sono senza dubbio anche Paola Turci e Francesca Pascale. Le due sono convolate a nozze circa un anno fa, ma il loro coming out ha fatto molto scalpore, dal momento che entrambe avevano avuto in passato delle lunghe relazioni con degli uomini. In particolare, Francesca Pascale è stata per diversi anni la compagna di Silvio Berlusconi, prima che lui si fidanzasse con Marta Fascina.

Prima di fidanzarsi con l’ex Premier, Francesca Pascale non era famosa nel mondo dello spettacolo, mentre Paola Turci invece sì. Classe 1964, ha iniziato a lavorare nell’ambiente discografico quando aveva solo vent’anni e oggi è una delle cantautrici italiane più famose di sempre. Ha iniziato a farsi conoscere negli anni ’80 con Sanremo e con il tempo la sua carriera è cresciuta sempre di più.

Riguardo alla sua vita privata, in passato è stata fidanzata con il tennista Paolo Cané e il giornalista Andrea Amato, con cui è stata sposata dal 2010 al 2012. Solo di recente, però, ha dichiarato la verità: è omosessuale, ma realizzarlo non è stato semplice.

Paola Turci e Francesca Pascale: “Ho nascosto la verità per 24 anni”

Durante una recente intervista al Corriere della sera, Paola Turci ha raccontato del suo orientamento sessuale e del percorso che l’ha portata a comprenderlo pienamente. “Quanti anni ci ho messo per dire la verità? Ventiquattro. Ventiquattro anni per sconfessarmi. Per rivelare che non era vero niente: no, non stavo bene, non ero felice. […] “Da bambina non sapevo nemmeno cosa significasse omosessuale, non era un argomento affrontato nella mia famiglia borghese anni Settanta“.

Ha spiegato che per tanto tempo è stata confusa, ma che comunque in generale non le piace l’idea di avere un’etichetta. “Non mi sono mai definita attraverso la sessualità. Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. Al contrario mi dicevano che sembravo lesbica per via dei muscoli e della voce bassa. In quel momento stavo con uomini: fidanzata, sposata. La gente continua a dire lesbica come un’offesa, invece è un aggettivo“.

Infine, ha raccontato del suo rapporto con Francesca Pascale e di come si sono conosciute. Ha spiegato che hanno iniziato a chiacchierare sui social, perché l’influencer napoletana era già una sua grandissima fan, mentre lei si era incuriosita dopo un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani. Da lì, hanno capito di piacersi e oggi sono una coppia felicissima. Il loro passatempo preferito è viaggiare in camper.