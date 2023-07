Apre Onlyfans per salvare il suo pub: ecco tutta la storia

La decisione è arrivata a causa dell’aumento dei costi per mantenere aperto il suo pub. Così Lauren ha preso una decisione inusuale ma comunque efficace.

Lauren Beers, 33 anni, produce la sua birra. Oltre ad essere una birraia, possiede anche un tipico pub londinese che sfrutta per poter vendere il suo prodotto di punta.

Vi sorprenderà sapere però che fino a poco tempo fa Lauren rischiava di chiudere baracca e burattini a causa dell’aumento dei prezzi causato da tantissimi fattori: prima il covid che in Gran Bretagna è durato tantissimo e la luce in fondo al tunnel, soprattutto per coloro come Lauren che lavoravano nella ristorazione, stentava ad arrivare. Poi la guerra in Ucraina che ha portato all’aumento dei prezzi del gas ed elettricità, causa Putin. Ma quindi come ha fatto la ragazza a riprendersi finanziariamente da questi brutti colpi?

Ebbene, Lauren Beers ha fatto del suo mantra il detto “a mali estremi, estremi rimedi” e ha deciso di usare la sua bellezza per guadagnare più soldi e non far fallire ciò che più amava al mondo: il suo locale. Così è arrivata la decisione di aprire un suo Onlyfans, ovvero un profilo social sulla piattaforma omonima, in cui vengono venduti intrattenimenti per adulti.

Il social infatti funziona solo su abbonamento ed è un servizio pensato per creatori di contenuti che guadagnano denaro dagli utenti che si iscrivono per poter visionare quei contenuti. Così Lauren ha trovato una soluzione rapida per poter mantenersi.

Apre Onlyfans e salva il locale

Sono in molti ormai a cambiare vita e decidere che il modo migliore per fare soldi sia iscriversi alla piattaforma.

E’ il caso di Lauren Beers che da quando ha iniziato a creare contenuti per soli adulti nel settembre del 2022, è stata in grado di mantenere aperto il suo pub: la donna infatti si era iscritta per poter pagare le bollette in aumento dopo che il suo locale era stato costretto a chiudere a causa delle stringenti leggi contro il Covid-19.

“Stiamo lottando per rimanere aperti poiché il pub è una tradizione britannica in via di estinzione e abbiamo personale che perderà il lavoro se chiudiamo. Abbiamo deciso di collaborare con un birrificio locale per creare una birra in edizione limitata chiamata ‘Lauren Juice’. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato finora in questa missione per mantenere vivo il mio pub. Ho risposto a tutti i messaggi su Onlyfans per ringraziare e conoscere personalemtne tutti i miei fans”. Questo quello che ha scritto la ragazza sui suoi social.