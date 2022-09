Paola Turci, com’è ridotta dopo l’incidente in barca: dopo averla vista la moglie reagisce così

Paola Turci se l’è vista letteralmente “brutta” dopo il brutto incidente in barca in cui è stata protagonista. Ecco come sta e il trattamento che le ha riservato la moglie Francesca Pascale.

Paola Turci, la nota cantautrice italiana, nata a Roma nel 1964, ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi, non tanto per le sue canzoni, quanto per la sua vita privata e per un brutto incidente in barca subito da poco.

Paola Turci ha fatto molto chiacchierare di sé, scatenando la penna di molti giornalisti dei rotocalchi scandalistici e di gossip con la sua ultima scelta amorosa. Nel 2022 infatti è convolata a nozze con sua moglie, Francesca Pascale.

Dopo un iniziale scalpore per la sua scelta sentimentale, visto il matrimonio passato con il giornalista di R101, Andrea Amato, la Turci ha messo tutti a tacere con queste parole: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.

Il brutto incidente di Paola Turci: come sta

Potendosi finalmente godere la felicità con sua moglie, la Turci dopo una cerimonia sobria con pochi invitati intimi, si è rilassata in una tenerissima luna di miele, tutta documentata ovviamente sul suo profilo social, rendendo partecipi di tale felicità anche i suoi amati fan.

Purtroppo però alle cose belle si aggiungono anche quelle brutte, infatti, durante un’uscita in barca, la cantante è caduta, riportando un trauma cranico e diverse escoriazioni. Questo brutto incidente l’ha costretta ad annullare la data del suo concerto a Forlì. È stata la stessa cantante ad annunciarlo online, chiedendo scusa ai suoi fan. Dopo diversi giorni di ricovero, finalmente Paola è uscita dall’ospedale con un tutore molto vistoso che le circonda la spalla ed un grosso cerotto che le avvolge la testa.

Ovviamente la bella Paola Turci non è mai rimasta sola in questa brutta avventura, è sempre stata sostenuta da sua moglie Francesca, la quale all’uscita dall’ospedale l’ha accolta a braccia aperte con un mazzo di rose rosse. Dopo questo periodo di riposo e di riabilitazione, la cantante potrà riprendere il suo tour nelle maggiori città italiane.

Quello che è certo è che la cantante ha trovato finalmente l’amore, ricordiamo quindi il tenerissimo post che la moglie ha condiviso online per tranquillizzare i fan di sua moglie dopo il ricovero in ospedale: “Dopo lo spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande ti amo”.