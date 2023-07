Ash: le prime immagini del film con Aaron Paul

Le prime immagini dello sci-fi con Aaron Paul ed Eiza Gonzalez.

Prime immagini dal film Ash, nuovo sci-fi con protagonisti Aaron Paul ed Eiza Gonzalez.

In attesa di una data di uscita ufficiale, sono state divulgate le primissime immagini del film Ash. Si tratta di un nuovo sci-fi diretto da Flying Lotus con attori protagonisti Aaron Paul ed Eiza Gonzalez.

Le prime immagini di Ash

Le prime immagini di Ash sono state divulgate da Entertainment Weekly. Regista della pellicola è Flying Lotus, rapper e musicista statunitense che ha già diretto in passato un film come Kuso.

Autore della sceneggiatura è invece Jonni Remmler, con il cast composto prevalentemente da Aaron Paul e da Eiza Gonzalez. Quest’ultima interpreta una donna che si sveglia all’improvviso su una stazione spaziale sulla quale si trova apparentemente completamente da sola. La protagonista scoprirà poi successivamente come l’intero equipaggio sia morto in seguito a circostanze misteriose, con l’unica via di salvezza della donna che sarà di conseguenza rappresentata dall’uomo interpretato da Aaron Paul.

Non si conoscono ancora ulteriori dettagli per quanto riguarda la trama, anche se è possibile per l’appunto dare uno sguardo alle prime immagini derivanti dal set.

Le dichiarazioni di Aaron Paul e di Eiza Gonzalez

Inizialmente, quando il film si trovava ancora in una fase di produzione, l’idea era quella di assegnare il ruolo dei protagonisti a Joseph Gordon-Levitt e a Tessa Thompson, ma poi le parti sono andate ad Aaron Paul e ad Eiza Gonzalez. Paul è ovviamente noto a livello mondiale per l’interpretazione di Jesse Pinkman in Breaking Bad, un ruolo che l’ha portato anche ad una candidatura al Golden Globe e alla vittoria di tre Premi Emmy come migliore attore non protagonista.

Eiza Gonzalez, cantante messicana che ha pubblicato due album in studio, è già apparsa invece in film come Baby Driver – Il genio della fuga, Alita – Angelo della battaglia, e Godzilla vs. Kong.

Queste le dichiarazioni da parte dell’attrice in merito al lavoro svolto dal regista Flying Lotus, che per la sua carriera da musicista ha alle spalle già enorme esperienza anche nella direzione di videoclip:

“Il modo in cui il suo cervello lavora è davvero speciale, mi ricorda molto David Fincher. Anche lui ha iniziato con i video musicali. Vuole andare oltre i confini e non ha paura di scavare nel profondo delle cose“.

A farle eco Aaron Paul, che si è soffermato sulla composizione della colonna sonora del film da parte dello stesso Flying Lotus:

“Lui suonava sempre musica sul set, anche solo per dare le vibes di cosa provasse il personaggio o di dove fosse. E poi iniziava a suonare un pezzo su cui aveva lavorato e così entravamo nel mood giusto. Poi gridava azione, la musica si fermava e noi eravamo nella parte“.