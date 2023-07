“É negata”: stop alla famosa conduttrice Rai | Il programma salta

Il programma salta per colpa di quella conduttrice negata che non riesce a catturare l’audience. Dalla Rai arriva un grosso stop a caratteri cubitali, cosa succederà adesso per lei? Proprio lei che ci credeva tanto nel suo lavoro.

Sono sorti nuovi problemi per mamma Rai, non solo il massiccio cambio “di dipendenti”, ha lasciato perplessi molti telespettatori, adesso anche quelli assunti regolarmente iniziano a vacillare. Il programma della famosa conduttrice salta, per lei è un’insufficienza quella che ha ricevuto nel registro dell’indice di gradimento.

In molti pensano sia negata e per lei arriva lo stop dalla direzione. Non si sa bene cosa sia successo, ma manca qualcosa nel suo programma e questo non le ha permesso di andare avanti. Peccato perché lei in questo ritorno ci credeva molto, ma purtroppo la passione e il talento non sempre si equivalgono.

L’addio della conduttrice che fa discutere

Sono settimane che i rumors si agitavano sulla questione Serena Bortone e sull’addio al suo programma, Oggi è un altro giorno. Quel giorno tanto chiacchierato è arrivato! Durante l’ultima puntata dello storico programma, la conduttrice ha detto addio al suo pubblico, apparendo visibilmente commossa, ma non ha perso comunque l’opportunità di lanciare una velata frecciata a chi probabilmente avrebbe voluto metterle un bavaglio.

Almeno questo è quello che c’è parso di capire dopo la sua dichiarazione: “Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo…Per tre anni questo è stato uno spazio libero. Abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite: un pezzetto di ognuna resterà sempre con me e con voi…questo è il mio più grande motivo d’orgoglio: aver sconfitto quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado di apprezzare quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta. Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare…”.

Stoccata per il suo programma

Tralasciando il discorso politico per il quale l’emittente pubblica è sempre stata in balia nel corso degli anni, in base al premier di turno, la nota conduttrice Alba Parietti e il suo programma, Non sono una signora, trasmesso su Rai 2, pare non essere stato all’altezza delle aspettative. C’è chi ha sostenuto che la conduttrice sia negata e che il suo show dovrebbe essere stoppato al più presto.

In molti hanno criticato la prima puntata, questo programma per una parte di followers non è altro che un flop. La Parietti non convince molto e lo show, almeno per il momento, pare non essere riuscito ad entrare nel cuore dei fans. Ovvio è andata in onda soltanto la prima puntata, ma ad oggi c’è già chi sostiene che non ci sarà una seconda stagione. Per altri invece, Non sono una signora, dovrebbe essere trasmesso in seconda serata.

Voi cosa ne pensate? Avete visto il programma della Parietti? Vi è piaciuto? Visti i commenti social, possiamo affermare che il web si sia diviso su questo programma della Rai. Prima dell’inizio del paragrafo vi abbiamo riportato il pensiero dei telespettatori e quello della conduttrice, che dire sono distanti anni luce, gli uni dagli altri.