Cambio look Alba Parietti: si presenta con i capelli rosso fuoco | Pazzesca

Cambio di look per Alba Parietti, pazzesca con quei capelli rosso fuoco! In perfetto stile “Rocket-girl” ha lasciato tutti i suoi follower senza parole, ecco qual è il motivo di questo cambiamento così appariscente.

Alba Parietti cambia look e con quei capelli rosso fuoco ha “incendiato” i social, scatenando la curiosità dei suoi fans, su questo “colpo di testa”. Pazzesca, l’attrice non dimostra assolutamente gli anni che ha, va avanti a testa alta nonostante le critiche.

La nota attrice, showgirl e conduttrice televisiva, Alba Parietti, nonostante i suoi 61 anni, vanta ancora un corpo da urlo e un aspetto molto avvenente, da fare invidia a tante ventenni di oggi. Alba, ha raggiunto la fama e la popolarità soprattutto negli anni ’90 dove ha partecipato attivamente a film e programmi televisivi molto in voga. Nonostante la sua carriera abbia subito spesso momenti di arresto, la Parietti è tutt’ora molto attiva sui social, dove sfoggia pose sexy che gli fanno guadagnare molti “like”.

Alba Parietti apre la stagione estiva a Capri

Alba Parietti sempre molto attenta al suo aspetto fisico, ha fatto rimanere senza fiato molti suoi followers, dopo uno scatto di lei avvolta in un costume da bagno intero nero super sexy, mentre a bordo di uno yacht si godeva i primi raggi di un timido sole di maggio sul mare di Capri. Ovviamente con lei, anche se non presente nella foto, c’era il suo attuale fidanzato, il manager di Poste Italiane, Fabio, con il quale da diverso tempo sta vivendo una tenera storia d’amore.

La Parietti dopo la rottura da Franco Oppini, ha avuto altre storie, ma sempre dal tragico epilogo, mentre con il “suo” Fabio, secondo le sue parole, ci ha messo lo zampino il destino. Si sono incontrati due volte sullo stesso treno e da lì è scoppiato il colpo di fulmine: “È stato un incontro del destino. Sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco…La verità è che eravamo destinati ad incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come un film…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Il cambio di look della Parietti

Alba Parietti è apparsa sui social con un cambio di look pazzesco, con quei capelli rosso fuoco, ha dato finalmente la comunicazione ufficiale che il suo programma, Non sono una Signora, come l’omonima canzone della Bertè, dovrebbe approdare in tv il 29 giugno su Rai 2. In realtà i telespettatori ci avevano un po’ perso le speranze, visti i continui slittamenti, ma finalmente pare essere la volta buona e dopo tanti anni Alba Parietti tornerà alla conduzione di un programma tutto suo.

Con un look total black, fatto di pelle nera e pizzo trasparente, una fortissima Alba Parietti ha descritto in didascalia il tema principale del suo programma: “…Un’avvincente gara a chi meglio si cala nei panni di una favolosa Drag queen. E chi è’ più calata di me…”, stuzzica i suoi fan mostrando molto probabilmente una tra le tante bellissime parrucche che la Parietti ama sfoggiare in diverse occasioni.