Nove perfetti sconosciuti: confermata Nicole Kidman nella seconda stagione

L’attrice australiana sarà presente nella seconda stagione della serie.

Ufficiale la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti: confermata la presenza di Nicole Kidman.

Nine perfect strangers, meglio nota in italiano con il titolo di Nove perfetti sconosciuti, è stata a sorpresa rinnovata per una seconda stagione. Per tutti coloro che hanno apprezzato la prima stagione della serie di Hulu, distribuita sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, una splendida notizia, accompagnata tra l’altro dalla conferma all’interno del cast di Nicole Kidman.

Nicole Kidman ritorna nella seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti

Hulu ha dunque confermato in via ufficiale la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti. Ufficiale anche il ritorno nel cast di Nicole Kidman, che figura tra l’altro anche tra le produttrici dello show. L’australiana è pronta a tornare a vestire i panni della protagonista Marsha, ovvero la direttrice del resort che costituisce l’ambientazione principale della prima stagione.

Per quanto riguarda il resto del cast, dovrebbe essere quasi sicura la presenza di Murray Bartlett, attore che ha preso parte ad altre serie di successo come The White Lotus e soprattutto The Last of Us. In aggiunta dovrebbero poi esserci anche Liv Ulmann, Maisie Richardson Sellers, Aras Aydin e Dolly De Leon.

La trama della prima stagione

L’intero show della prima stagione di Nove perfetti sconosciuti, costituita in totale da otto episodi, trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty pubblicato nel 2018. La serie è stata ideata da David E. Kelley, già ideatore di Big Little Lies – Piccole grandi bugie, e da John Henry Butterworth.

Al centro della trama vi è un gruppo di persone che fanno il loro arrivo in un resort, chiamato Tranquillum House, allo scopo di migliorare in maniera netta e decisa sé stessi e di conseguenza anche le proprie vite. Nonostante la straordinaria bellezza del posto e la gentilezza dello staff del resort, i nove arriveranno a scoprire alcuni inquietanti segreti non solo su loro stessi ma anche e soprattutto su Marsha.

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti

Secondo alcune indiscrezioni. la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti si baserà esattamente sulla stessa formula e sugli stessi schemi della prima, anche se l’ambientazione sarà diversa.

Le vicende di questo nuovo capitolo dello show dovrebbero infatti avere luogo nel suggestivo scenario delle Alpi svizzere. Qui, ancora una volta, sarà presente un resort presso cui si recheranno nove persone tra di loro estranee. Queste, pronte a fare affidamento sulla protagonista interpretata da Nicole Kidman per il loro percorso di guarigione fisica e spirituale, non hanno però idea di cosa li aspetti in realtà.