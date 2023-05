Sentimental, il remake del film spagnolo con Amy Adams

La commedia spagnola Sentimental ispira anche il remake americano: Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson tra i protagonisti.

In Italia il debutto è avvenuto a maggio, con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. La commedia spagnola Sentimental sta riscuotendo successo anche nelle nostre sale con il titolo Vicini di casa.

Ora gli States annunciano la loro versione della commedia, dal titolo The Invite e nel cast risuonano nomi come Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson. Dietro la macchina da presa saranno Jonathan Dayton e Valerie Faris, già registi del cult Little Miss Sunshine.

Amy Adams si conferma un’attrice a tutto tondo, in grado di ricoprire tutte le sfumature emotive del genere umano, passando dal dramma al thriller, alla commedia, in quest’ultima ottenendo già il mitico riconoscimento nel 2013 del Golden globe come migliore attrice protagonista in una commedia, con American Hustle – L’apparenza inganna.

Quella che nel 2008 la rivista People ha inserito tra le 100 donne più belle del mondo e nel 2014 Time ha eletto fra le 100 persone più influenti del pianeta, torna alla memoria nella sua interpretazione della acclamatissima Susan in Animali Notturni del regista Tom Ford.

Il cast al completo

Insieme a lei The Invite annuncia anche attori del calibro di Paul Rudd e Tessa Thompson.

Paul è un personaggio poliedrico: attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e comico statunitense. Nel suo Curriculm Vitae una lista infinita di ruoli ricoperti sia per il cinema che per la tv, culminati nel 2023 con il remake di Ghostbusters: Firehouse. Anche Tessa Thompson ha all’attivo ruoli importanti in tv, cinema e teatro ed è anche cantautrice, di recente al cinema con Creed III.

Una commedia dal forte connotato teatrale

La storia di The Invite ruota intorno ad una coppia in piena crisi dopo ben quindici anni di matrimonio, formata da Joe (Paul Rudd) ed Angela (Amy Adams). Nel tentativo di avere una discussione che non si risolva sempre girando attorno ai soliti problemi coniugali tra i due, Angela invita i loro turbolenti vicini, Kayla (Tessa Thompson) e Shane (ruolo ancora non assegnato), per un cocktail.

Joe, infastidito dal comportamento rumoroso dei suoi vicini per vie delle scatenate dalle performance sessuali, decide di sfruttare l’occasione per affrontarli.

Insieme alla moglie, però, si troverà ad di fronte ad una rivelazione ad alto tasso di tensione, quando Kayla e Shane sveleranno agli ignari vicini la loro inclinazione ad avere rapporti con più partner.