Virginia Mihajlovic ha detto sì: lo scatto del bacio fuori dalla chiesa é commovente [FOTO]

Virginia Mihajlovic si è sposata e ha detto sì al suo Alessandro Vogliacco, la foto fuori dalla chiesa è veramente commovente. Quel bacio è stata una gioia per gli occhi per la loro famiglia, finalmente un barlume di sole dopo così tante nuvole che ci sono state nelle loro vite.

Finalmente, Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono sposati e hanno detto il loro si, davanti ad amici, parenti e famiglia al completo (non è una mancanza di rispetto, ricordatevi di questa nostra dichiarazione e arrivate alla fine dell’articolo). La foto fuori dalla chiesa è stata veramente commovente, bellissimo lo scatto del loro primo bacio da marito e moglie. Tra gli ospiti speciali, sicuramente la piccola damigella è stata la più quotata.

La famiglia Mihajlovic, dopo la morte di Sinisa ha vissuto momenti veramente dolorosi, questo stesso matrimonio la figlia l’aveva spostato proprio dopo aver saputo del peggioramento della malattia del padre. Purtroppo per lei, le cose sono precipitate e suo papà non ha potuto accompagnarla all’altare, anche se Virginia ha dichiarato una realtà diversa sulla sua assenza alle nozze.

Chi ha accompagnato Virginia Mihajlovic all’altare?

Come in molti sapranno, Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare il 16 dicembre 2022, dopo una lunga malattia che purtroppo alla fine non gli ha dato scampo. Il Mister ha provato a giocare la sua ultima partita come faceva sempre con grinta e determinazione, ma purtroppo dopo un iniziale pareggio, la malattia ha vinto. Sinisa era sposato con Arianna e dal loro amore erano nati 5 figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono conosciuti quattro anni fa e da allora non si sono più lasciati. Nel 2021 è nata la piccola Violante, frutto del loro amore incondizionato e finalmente il 17 giugno hanno sugellato il loro amore con un anello. Vista la mancanza di Sinisa, sua figlia non è stata accompagnata all’altare dal padre, ma la ragazza ha scelto i fratelli e suo zio come sostituti.

Oltre alla sua famiglia c’erano tanti volti noti tra gli ospiti, come per esempio Massimo Coda, Eddie Salcedo, Mattia Aramu, Dejan Stankovic e così via.

Il matrimonio tanto atteso

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono giurati amore eterno e hanno detto sì, davanti ad amici e parenti. Lo scatto del loro primo bacio da marito e moglie è stato molto commovente, visto tutto il dolore che questa famiglia ha dovuto passare dopo la morte di Sinisa. Nonostante la sua assenza, sua figlia Virginia ha dedicato un pensiero al padre nel suo grande giorno: “…Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto. Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito”.

La figlia degli sposi, la piccola Violante, ha portato le fedi lungo la navata ai loro genitori, i quali commossi l’hanno stretta in un caloroso abbraccio. Tutti quanti erano vestiti in maniera impeccabile, è stato un matrimonio molto elegante e raffinato.