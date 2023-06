Chiara Maci detta la moda: tutte vogliono il suo abito | Ecco quanto costa

Chiara Maci ormai da food blogger a fashion trendsetter con quel vestito che tutte vogliono. Tutti i dettagli

Ci sono abiti passpartout che non passano mai di moda e sono sempreverdi. Quei capi intramontabili adatti ad ogni occasione per la loro versatilità. Ormai anche i personaggi famosi non proprio addetti ai lavori, diventano icone di moda se si ritraggono in scatti che evidenziano qualche look particolare che piace ai follower.

E’ il caso della food blogger Chiara Maci che di recente si è mostrata in alcuni scatti su Instragam con un abitino che ha fatto successo tra le sue seguaci.

Non solo food guru, dalle pentole al guardaroba, Chiara Maci è ormai un’icona a tutti gli effetti e a consacrarla tale sono proprio gli apprezzamenti ricevuti dalle sue follower e le riviste di moda che la eleggono a fashion inspiration per le ragazze contemporanee.

Ultimamente sta cavalcando l’onda del trend dell’estate 2023 con il look alla “tomato girl”, che altro non significa che ragazza mediterranea: look apparente semplici ma che donano invece un’allure altamente sofisticata.

Lo stile inconfondibile della Maci

Vacanze al sud Italia, gite in barca, soggiorni rilassanti tra le cascine e i vicoli di centri storici. Forme “giuste”, delicate, sensuali e romantiche al tempo stesso, e così che Chiara Maci si propone ai suoi fan in modo impeccabile e davvero invidibile. Dopo essersi riscoperta nella sua fisicità, in diverse interviste ha raccontato che ora punta all’essenziale ma con qualche dettaglio stravagante.

Tra i suoi scatti uno ha destato l’attenzione delle girls, in cui la Maci indossa un vestito rosso a pois bianchi di Zara, che la rende ancora più sensuale e mediterranea, in perfetto stile “Dolce Vita”.

Dove acquistare il vestitino rosso

Il brand Zara lo propone ora in sconto al 42% ed è un capo davvero adatto a tutte, ora per la bella stagione, ma anche in autunno arricchito da un bel cardigan.

E per completare il look che richiama le belle attrici anni ’50, che Chiara stessa dice di amare alla follia, un bel rossetto rosso a dare risalto al viso e da outfit casual si trasforma subito in un abito da serata romantica. Un dettaglio quello del rossetto rosso a cui la Maci non rinuncia neanche tra i fornelli, avendo più volte dichiarato di aver cucinato milioni di volte sentendosi “vestita” con indosso sulle labbra un colore deciso.