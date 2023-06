Lutto per Stefania Orlando, è un post pieno di dolore il suo: “…Senza di te non ho più la mia bussola”

Lutto devastante per Stefania Orlando, la quale prova un dolore disarmante, straziata da quella perdita che le ha lasciato un vuoto incolmabile. Per lei era la “sua bussola” che l’aiutava a trovare sempre la strada di casa, ma adesso non c’è più.

È straziata dal dolore la povera Stefania Orlando, la quale è stata colpita all’improvviso da un terribile lutto. La sua sofferenza è tangibile nel lungo post social con il quale ha informato i suoi followers della terribile situazione che sta vivendo, per lei era come “una bussola” e adesso chi l’aiuterà a trovare l’orientamento in questa vita folle?

Ovviamente nessuno può capire il dolore che sta vivendo la nota showgirl, in quanto soltanto chi c’è passato prima di lei sa cosa voglia dire perdere una parte così importante della propria vita, è come se un pezzo di cuore morisse insieme a lei. Da quel dolore è difficile riprendersi, soltanto il tempo potrà aiutarla, come per tutte le cose.

La vita di Stefania Orlando

Stefania Orlando è la bella conduttrice televisiva, cantautrice e showgirl italiana, nata a Roma nel 1966, la quale ha esordito negli anni ’90 come valletta per diversi programmi televisivi, i quali le hanno aperto le porte della conduzione. Infatti, in seguito è stata la conduttrice di, I fatti vostri, Piazza grande, Il lotto alle otto, Stelle con la coda, Cantando ballando e così via.

Ha partecipato al Grande Fratello Vip e al format Tale e Quale show, per non parlare di alcuni piccoli ruoli in veste di attrice in film e fiction quali Don Matteo, Il paradiso delle signore, ecc. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata legata per anni con l’attore Andrea Roncato, dal quale divorziò nel 1999, fino ad arrivare al suo secondo divorzio avvenuto nel 2022 con il musicista Simone Gianlorenzi.

La tragica perdita di Stefania Orlando

Stefania Orlando è in lutto, dopo quasi diciannove anni insieme, ha dovuto dire per sempre addio alla sua amata chihuahua, Margot. Con un lungo post social, la showgirl si mostra “a cuore aperto” ai suoi followers, senza scudi e senza difese, facendo percepire il dolore che sta vivendo. Purtroppo, per chi non ha mai avuto un cane o se vogliamo un qualunque animale domestico, non può capire cosa sta provando l’Orlando.

Quando muore il “tuo” cane, è come se una parte di te muore con lui, ecco le parole che la Orlando ha usato per dire addio alla sua migliore amica: “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te…continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”. A queste parole meravigliose non posso che aggiungere: “Buon Ponte dell’Arcobaleno piccola Margot”.