Tina Cipollari rischia grosso: dopo la litigata con Elio ecco la multa

Uomini e Donne. Tuoni e fulmini tra l’opinionista Tina Cipollari e Elio ma sta volta è lei a rischiarla grossa: sta volta ci sarà una multa da pagare ma cosa è successo?

In queste settimane conclusive del programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, la storica opinionista più famosa d’Italia, nata e cresciuta all’interno del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari potrebbe rischiare una bella multa salata a causa di alcune discussioni animate avvenute con il nuovo cavaliere del trono over, Elio, il quale dopo essere entrato in conflitto con la donna per più di un’occasione, aveva già minacciato di querela Cipollari e questa volta la sua minaccia potrebbe aver trovato una realizzazione concreta.

Nonostante la pausa estiva del programma e, durante lo show, i ripetuti interventi di Maria che cercava di fare da paciera tra le lingue biforcute dei due, Elio infatti potrebbe procedere effettivamente con la querela, recapitando a Tina Cipollari una bella gatta da pelare.

Nonostante gli anni e le litigate tra Tina Cipollari e qualsiasi persona avesse varcato la soglia del programma di Uomini e Donne, nessuno si era mai spinto a tanto.

La multa salatissima

Secondo le ultime indiscrezioni, le continue discussioni tra Tina Cipollari, nel ruolo di opinionista e Elio il concorrente e nuovo cavaliere di Uomini e Donne over, hanno si, animato numerose puntate del programma ma potrebbero aver indispettito non poco l’uomo che ha deciso di arrivare alle maniere forti contro la storica opinionista.

Le vocie su una querela intentata da Elio contro Tina Cipollari sono state affiancate da un’ulteriore notiziona, non ancora comunque confermata né però smentita ufficialmente, che sostiene che a seguito della querela presentata dal nobile cavaliere, a Tina Cipollari potrebbe essere stata intentata anche una significativa multa in denaro: questo significa che l’opinionista dovrebbe affrontare anche delle conseguenze finanziarie se la querela si presentasse vera, oltre ovviamente a delle conseguenze rilevanti all’interno dello studio di Canale 5.

La mancanza infatti di un accordo tra le due parti e la crescente tensione creata all’interno dello studio, sembra aver superato i confini dello show business: i due infatti potrebbero aver portato fuori, nel mondo reale, una lite esplosa per la televisione e gli appassionati del dating show si chiedono se quindi questo litigio ormai durato mesi, arriverà fino in tribunale.

Resta quindi da vedere se queste voci siano effettivamente vere e se si, se i due riusciranno mai a trovare una tregua o se sentiremo ancora parlare di questi due nomi ormai molto conosciuti.