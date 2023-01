Alfonso Signorini perde il suo pezzo da novanta: non può farci più nulla

All’orizzonte per Alfonso Signorini non ci sarebbero buone notizie: per la prossima edizione del “Grande Fratello VIP” il conduttore sarà probabilmente costretto a rinunciare a uno dei pezzi da novanta del suo cast.

Continuano a intensificarsi i rumors intorno al futuro del “Grande Fratello VIP”: da giorni voci di corridoio darebbero per certo l’addio di uno dei principali protagonisti del programma di quest’anno. Alfonso Signorini dovrà rinunciare a uno dei suoi assi nella manica, che gli hanno garantito di tenere alto e godibile il ritmo della trasmissione.

A salutare Alfonso potrebbe essere proprio una delle new entry più apprezzate e “di peso” nel cast: l’inossidabile Orietta Berti ingaggiata nel ruolo di opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli, al posto dell’uscente Adriana Volpe. Orietta è approdata al GF VIP al culmine del suo periodo di rinascita, inaugurato dal ritorno a Sanremo e dalle hit con Fedez e Achille Lauro e con Hell Raton.

Nello studio del “Grande Fratello VIP”, Orietta, che ha rivelato di aver scelto Alfonso Signorini grazie al cospicuo cachet offertole, ha intrattenuto il pubblico portando sullo schermo la sua personalità semplice e diretta, la sua genuinità a tratti dolce e ingenua, conquistando anche i social grazie alle sue battute.

Recentemente, però, si sono fatte più insistenti le voci sul suo prossimo abbandono del programma. La Berti ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Repubblica” in cui ha raccontato la sua seconda giovinezza, alla vigilia degli 80 anni che compirà il prossimo 1 giugno. Alcune sue dichiarazioni hanno indirettamente dato corpo alle indiscrezioni sul futuro del programma di Signorini.

Nubi sul futuro del “Grande Fratello VIP”: Signorini dovrà dire addio a un suo asso nella manica

“Non riesco a stare ferma, i miei collaboratori hanno tante cose da propormi. In estate farò dei concerti. Dico no solo se sono cose troppo impegnative, come a teatro” ha spiegato Orietta, prima di approfondire il rapporto con Alfonso Signorini: “Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, ci diciamo ‘io voglio salvare quello lì, tu quello là’. Ridiamo”.

Non sono mancate però delle parole sul suo “vecchio amore” lavorativo, Fabio Fazio. “Sono stata tanti anni con Fabio, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera” ha dichiarato la Berti, facendo così intuire che comunque questa esperienza con Alfonso Signorini potrebbe essere solo una breve parentesi.

Insomma, l’attuale edizione del GF VIP potrebbe restare l’unica con Orietta tra gli opinionisti: Signorini deve rassegnarsi, la Rai non si scorda mai. Orietta ha poi dichiarato che, a parte i giorni della messa in onda del programma di Canale 5, seguirà anche lei il Festival di Sanremo.