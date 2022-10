Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, massacrati dalle critiche: il motivo

Il pubblico non ha assolutamente apprezzato il comportamento dei due concorrenti del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Alcune settimane fa il Grande Fratello Vip ha affrontato un caso difficile, il primo di questo tipo nella storia del programma. L’attore Marco Bellavia si è ritirato dopo aver subito del bullismo da parte degli altri concorrenti e la redazione ha deciso di agire di conseguenza. Per questo Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, è stata squalificata, dal momento che il suo comportamento, in particolare, è stato decretato come il peggiore.

Da questo momento, ovviamente, la giovane ereditiera non abita più nella casa più spiata d’Italia, ma continua a essere una presenza fissa del programma durante le puntate serali. Alfonso Signorini, infatti, più di una volta l’ha fatta incontrare privatamente con Antonino Spinalbese, che invece sta ancora partecipando al gioco.

La produzione ha dato la possibilità a entrambi di vedersi ancora una volta e finalmente chiarirsi. Tuttavia, il pubblico non ha apprezzato questa idea e ha criticato aspramente quello che è successo in seguito.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, criticati dai fan del Grande Fratello Vip

Durante i primi giorni, Antonino Spinalbese aveva manifestato un certo interesse verso Ginevra Lamborghini, ma poi la cosa non era mai davvero decollata. Da quando lei è stata squalificata, però, la redazione sembra voler insistere di più su di loro e quindi ha dato a entrambi più occasioni per vedersi e chiarirsi.

La sorella minore di Elettra ha dedicato delle dolci parole all’ex compagno di Belen Rodriguez, spiegandogli che è una delle persone più belle che abbia mai conosciuto. Entrambi – che in passato avevano avuto delle incomprensioni – hanno confermato che adesso sono tornati ad avere un rapporto sereno.

La ragazza ha ammesso che sente molto la sua mancanza, ma gli spettatori non le credono e hanno caldamente protestato sui social, spiegando di ritenere questo comportamento falso e costruito dalla redazione. Lo ha detto anche Giulia Salemi, che proprio sui social ha una presenza molto importante, spiegando che i telespettatori sono stanchi di questi continui incontri. Anche su Twitter gli utenti sono della stessa idea: è inutile insistere su una relazione che non era neanche davvero nata. Il pubblico da casa, quindi, non sembra credere ai sentimenti tra i due vip. La retromarcia della Lamborghini ha fatto molto pensare, così come le accuse ad Antonino di aver finto interesse verso Antonella Fiordelisi.