Anna Mazzamauro, ve la ricordate? | Com’è diventata la signorina Silvani di Fantozzi

Ve la ricordate la Signorina Silvani di Fantozzi? Oggi Anna Mazzamauro è irriconoscibile, ma cosa fa oggi l’attrice?

Oggi la Signorina Silvani di Fantozzi, alias Anna Mazzamauro, è irriconoscibile. Gli anni sono passano e tutti cambiano, chi più e chi meno. L’attrice ironica nei panni della finta vamp che faceva battere il cuore al ragionier Ugo Fantozzi, alias Paolo Villaggio, è stata amata da molti. Ma dopo quel periodo d’oro la sua carriera non è andata molto avanti con altre esperienze.

La Signorina Silvani

Il ragionier Ugo Fantozzi, perennemente inseguito dalla mala sorte, ha sempre cercato di sopravvivere alla vita come impiegato per una grande azienda. Nei vari film iniziati alla fine degli anni ’70 le situazioni imprevedibili e le gag erano all’ordine del giorno e nel cast, oltre a Paolo Villaggio, Gigi Reder, Plinio Fernando, Milena Vukotic, Liù Bosisio e gli altri, c’era anche Anna Mazzamauro.

L’attrice ha ideato il personaggio della Signorina Silvani, un’impiegata snob che faceva battere il cuore a Fantozzi che non faceva altro che pensare a lei anche se a casa lo aspettava sua moglie Pina. Questo personaggio ottenne un grosso successo, anche grazie alle personalizzazioni che ha apportato Anna Mazzamauro. Pensate che l’attrice si era presentata ai provini per interpretare Pina, ma non essendo “brutta abbastanza”, stava per perdere la parte. Fortunatamente per lei intervenne Villaggio che disse al regista: “No, c’è bisogno di una donna che faccia innamorare Fantozzi. Questa è piena di difetti ma li porta sui tacchi”. E così la mia vita cambiò per sempre”.

Anna Mazzamauro oggi

Sapete che fine ha fatto la Signorina Silvani? Oggi ha 84 anni Mazzamauro e oltre al cinema la sua carriera ha preso forma anche a teatro per diverso tempo. Alla figlia ha chiesto: “…ho già detto a mia figlia che per la mia bara dovranno usare le tavole di legno del palcoscenico”. Il suo ultimo spettacolo, Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi, ha raggiunto un notevole successo.

Anna Mazzamauro oggi continua la sua carriera in teatro, non ci pensa proprio a fermarsi, come ha dichiarato in una passata intervista: “Datemi un sipario e non avrò più bisogno di vestiti”. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata per diversi anni con lo scenografo Bartolomeo Scavia, dal quale ha avuto una figlia, Guendalina. In seguito, è stata insieme fino al giorno della sua morte, con l’attore Nello Riviè.”