Samuele Segreto ritrova Emanuel Lo. Il video è esilarante

Samuele Segreto ritrova Emanuel Lo, il suo insegnante in Amici 22 e gli fa l’imitazione. Ecco il video.

Samuele Segreto è stato allievo di questa edizione del talent show di Canale 5, Amici, come ballerino. Lui, molto apprezzato sia dal pubblico che dagli insegnanti, all’inizio era considerato come uno dei papabili finalisti all’interno dello show e infatti nei mesi a seguire, fino al serale, ha dimostrato quanto fosse un ballerino promettente e soprattutto abbastanza versatile. E’ passato sicuramente del tempo da quando è uscito dalla scuola ma nonostante questo Samuele si è dato da fare : impegnatissimo nel film in cui ha girato Stranizza d’amuri, diretto da Beppe Fiorello, ha girato l’Italia per promuovere la pellicola. Ora invece è di nuovo nel campo della danza e sarà a giugno a Desenzano del Garda per l’evento organizzato da Kledi Carla Fracci Mon Amour.

Il ragazzo salirà sul palco insieme al suo compagno all’interno della scuola, Alessio Cavaliere e i due saranno la spalla all’interno dello spettacolo di Giulia Stabile in una, speriamo, memorabile performance.

L’incontro con Emanuel Lo

Recentemente l’ex allievo della scuola di Amici 22, Samuele Segreto, ha avuto l’occasione di rivedere il suo insegnante che pochi mesi fa l’aveva accolto nella sua squadra: Emanuel Lo.

In questi giorni è stato proprio Emanuel a mostrare quest’insolita reunion sui suoi social e la cosa divertente del video che ha girato è che Emanuel Lo ha sfidato il suo ex allievo a fargli un’imitazione. Infatti il ragazzo, come si poteva vedere nel pomeridiano, oltre che ad essere un bravissimo ballerino, era anche un bravissimo imitatori e tra quelle che “performava” c’era appunto quella del suo insegnante, forse la più riuscita. Emanuel lo ha sfidato a farla di fronte a lui e Samuele Segreto non ha perso occasione e ha accettato questa divertente sfida.

Samuele Segreto è sia un attore che un ballerino italiano e la sua carriera è iniziata proprio con il cinema sotto la regia di Pif nel film In guerra per amore. Non ci stupisce che la sua imitazione di Emanuel Lo sia così fedele e divertente quindi.