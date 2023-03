Giulia De Lellis incontra Selena Gomez: ecco cosa hanno fatto insieme

Giulia De Lellis diva d’oltreoceano: incontra Selena Gomez e collabora con la cantante per la sua nota linea di make-up “Rare Beauty”.

A volte ci riescono a spiccare il volo, altre sono solo meteore che transitano sullo schermo televisivo ma di cui poi ben presto si fa fatica a ricordare il nome.

Non è il caso di Giulia De Lellis, che dal trono di Andrea Damante a Uomini e Donne, ne ha fatta di strada, puntando sulla carriera di influencer soprattutto nel mercato del make-up.

Il trend dei tutorial di trucco è ormai molto diffuso e la prima a crearne un impero è stata sicuramente Clio MakeUp, conosciutissima nel settore e non solo, che da quei primi video amatoriali in cui recensiva i vari prodotti di make-up, haircare e skincare, è arrivata a produrre un proprio brand e a lanciarlo sul mercato in maniera dirompente.

La De Lellis non ha mai celato la sua passione per la cosmetica e, paga della notorietà ottenuta col programma Uomini e Donne, ha cominciato ad accumulare follower, dapprima interessati alle sue vicissitudini sentimentali col tronista, poi facendo emergere la sua passione.

Da New York a Milano, tutti la cercano…

Lasciando basiti molti che non avrebbero scommesso su di lei, la De Lellis ha stampato il proprio nome tra le celebrities presenti al Super Bowl, l’evento più importante del football americano, dove è stata chiamata per sponsorizzare il brand di make-up Rihanna, “Fenty Beauty”.

E’ poi di questi giorni, la notizia che anche la pop-star americana Selena Gomez l’abbia voluta per una collaborazione con lei per “Rare Beauty”, altra linea di trucco creata dalla cantante. Ma Giulia non disdegna ovviamente anche i grandi eventi nostrani e nella settimana della moda di Milano, tra una sfilata e l’altra, sembra addirittura che sia stata vista nuovamente in compagnia del suo ex Andrea Damante.

Una partnership “fraterna”

L’incontro tra la De Lellis e la Gomez è stato naturalmente immortalato in un video postato dall’influencer sul suo Instagram che ha fatto il giro del web, sia per l’esposizione del successo ottenuto dall’ex corteggiatrice, sia per l’evidente somiglianza con la pop star.

Nel video, le due si accingono ad applicare sulle labbra un gloss naturalmente firmato “Rare Beauty” ed effettivamente in molti follower hanno individuato delle fattezze molto simili tra le ragazze nel viso, quasi da sorelle. Un traguardo davvero brillante per questa giovane ragazza che sta riuscendo con molta determinazione e scaltrezza ad emergere, trasformando una passione di molte ragazze in una professione molto promettente.