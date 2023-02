Adriano Celentano, dopo anni di carriera l’addio alla tv: “Non potrò più tornare in televisione”

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, Adriano Celentano pubblica su Instagram un post lapidario che sembrerebbe mettere la parola fine alla sua carriera in televisione.

Amadeus ha chiuso con un clamoroso successo l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Marco Mengoni con la sua “Due vite”. La kermesse canora, però, come prevedibile, oltre al trionfo, ha raccolto anche una scia di polemiche velenosissime, soprattutto da parte di alcuni rappresentanti della politica e del governo.

La scelta di dare spazio all’espressione individuale in tutte le sue forme, anche le più fluide, incarnata alla perfezione da Rosa Chemical, ha attirato le ire della parte più conservatrice della politica italiana, che oggi chiede a gran voce le dimissioni di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, il quale ribatte in conferenza stampa esponendo i dati straordinari di questa edizione.

“È il Festival più visto dal 1995, l’Italia si è fermata chiediamoci perché” ha spiegato Coletta. Ribadendo poi che al Festival le polemiche hanno sempre fatto parte del “menu”: “Tifiamo tutti per portare il miglior prodotto televisivo possibile. Sanremo fa sempre discutere, ma (…) è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza indottrinamento, ma portando il miglior lavoro possibile”.

Anche Amadeus ha voluto dire la sua nel merito in conferenza stampa, rispondendo alla domanda “Se tutto questo dovesse finire ora?” di Franco Tortarolo. “Conserverei per tutta la mia vita il ricordo di quattro anni bellissimi. Certo, i risultati eclatanti ti danno una forza che ti protegge. Se sei un allenatore che vince l’esonero è più difficile anche se non impossibile”.

Su Instagram, Adriano Celentano si lascia andare a una dichiarazione choc: “Mai più in televisione”

“Posso dire in coscienza che ho dato del mio meglio e che se ho sbagliato l’ho fatto dando retta solo a me stesso e non a qualcuno che mi ha obbligato a fare qualcosa in cui non credevo” ha concluso Amadeus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Matteo Salvini, dopo la finale, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto netta: “Ho scoperto chi ha vinto solo stamattina, auguri al vincitore. Non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”. In questo clima, nella giornata di ieri, è comparso su Instagram un post sibillino di Adriano Celentano.

“Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione” scrive Celentano e, ovviamente, è quasi ovvio pensare che si riferisca proprio alle polemiche scatenate dall’area politica del governo in carica, espressione di una linea di pensiero molto lontana da quella portata avanti dal Molleggiato.