Riconoscete questo bel ragazzo dalla folta chioma? Oggi è un attore italiano di grande fama | Vediamo chi indovina

Chi riconosce questo bel ragazzo dalla folta chioma? Oggi è un attore italiano di grande fama e molto quotato. Vediamo chi indovina? È più facile di quello che sembra, è impossibile che non l’abbiate mai visto in tv.

Riconoscete questo bel ragazzo dalla folta chioma? Qui giovanissimo, oggi è uno degli attori italiani più rinomati e di grande fama di sempre. Siete pronti per giocare? Vediamo chi indovina l’identità del personaggio misterioso. Siamo sicuri che dopo qualche indizio capirete subito di chi stiamo parlando.

Ripassiamo le regole, come sempre nel nostro giochino dell’Indovina il personaggio misterioso, per il quale siete diventati bravissimi, dopo avervi mostrato la foto di un famoso personaggio televisivo agli esordi, vi indicheremo degli indizi. Vince ovviamente chi indovinerà il suo nome prima di leggere la nostra soluzione. Adesso, bando alle ciance e iniziamo!

Chi è questo personaggio misterioso?

Il noto personaggio misterioso è nato a Montevideo, ha 66 anni, ed è un “attore, regista, produttore televisivo, produttore cinematografico, autore, conduttore televisivo, sceneggiatore, direttore artistico ed ex politico italiano”, come cita Wikipedia. Questo personaggio è stato di rilievo non solo nella televisione, ma anche al cinema, in teatro, per non parlare del suo ruolo come produttore, regista e scrittore.

Tra i suoi lavori più di successo ricordiamo, Via Montenapoleone, Il cielo è sempre più blu, Buio nella valle, Rivoglio i miei figli, L’Aquila – Grandi speranze e così via. Il famoso personaggio di spettacolo non ha vissuto appieno soltanto nella vita lavorativa, ma anche in quella privata, in quanto tra una storia e l’altra, ha avuto 6 figli nel corso della sua vita, ovviamente da donne diverse. La sua attuale compagna si chiama Elena, ma non essendo un personaggio dello spettacolo, non si hanno molte informazioni, in quanto la coppia è molto riservata.

Le sue parole hanno generato il caos

Dopo tutti questi indizi, avete capito chi è il bel ragazzo della foto dalla folta chioma? L’attore italiano di grande fama di cui stiamo parlando è ovviamente lui, Luca Barbareschi. L’avevate indovinato? Come immaginavamo, ormai siete diventati dei campioni in questo gioco.

Per il momento, Luca Barbareschi non se la sta passando bene, in quanto le sue dichiarazioni, oseremo dire discutibili, sulle molestie ricevute dalle donne, hanno fatto inferocire colleghi e followers, i quali per tutta risposta hanno occupato l’entrata del teatro Eliseo di Roma, completamente nudi, con un cartello che diceva: “Lo stupro non è un barbatrucco”. Come andrà a finire questa storia, sarà solo il tempo a dirlo.