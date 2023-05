Alessandra Amoroso ha un nuovo amore: chi è l’uomo misterioso?

La cantante vincitrice di Amici nel 2009 ha un nuovo amore. Scopriamo chi è il fortunato e come è nata la loro storia.

Alessandra Amoroso ha una nuova fiamma, un uomo che le ha rubato il cuore e con il quale sembra aver iniziato una storia seria. La carriera della famosa cantante diventata famosa nel 2009 grazie ad Amici di Maria De Filippi, sembra proseguire sempre con il vento in poppa.

Nel corso degli anni e dopo diversi album Amoroso ha conquistato un fandome molto ampio e appassionato, anche se a volte sui social sono andati virali alcuni video in cui non è sembrata molto disponibile per autografi e selfie. L’artista tiene a conservare in parte la sua vita privata e non condividere sempre tutto sui social, però questa volta qualcosa è saltato fuori.

La nuova storia Alessandra Amoroso

Il suo ultimo album è Tutto Accade del 2021 e sta andando molto bene, lasciando alla cantante il tempo di godersi anche la sua vita sentimentale con una nuova storia d’amore dopo due anni da single. Diversi indizi trapelati di recente sui social suggeriscono di una nuova fiamma per Alessandra Amoroso, di solito molto riservata.

Tra le relazioni del passato spiccano quella con il produttore Stefano Settepani con cui è stata cinque anni. E ora una storia Instagram della cantante con la foto di un cuore accompagnata dalla frase “Il momento giusto è all’improvviso” ha messo in altera i fan sul nuovo gossip. A chi è indirizzato quel cuore?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha provato a fare chiarezza seguendo diverse fonti che hanno confermato recenti avvistamenti di Alessandra Amoroso in dolce compagnia.

Chi è il nuovo fidanzato?

Le indiscrezioni e le ipotesi sulla nuova fiamma di Alessandra Amoroso si stanno spingendo sempre più oltre, fino a un nome del diretto interessato che a quanto pare lavora sempre nel mondo della musica. Sarebbe un ragazzo di nome Valerio, originario di Eboli e residente al momento a Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno.

Amoroso lo avrebbe conosciuto poichè lavora come tecnico del suono, e ha prestato servizio dietro le quinte di un suo concerto. La nuova storia d’amore sarebbe confermata al momento e non sono arrivate smentite da parte della cantante o del ragazzo indicato, quindi vedremo che aggiornamenti seguiranno in merito.