Cristina Parodi, l’estremo gesto fa scendere una lacrima | La durissima lotta contro il tumore

L’estremo gesto di Cristina Parodi fa scendere una lacrima ai suoi fan, la durissima lotta contro il tumore della coraggiosa giornalista che ci mette la faccia per cercare di sensibilizzare un argomento ancora molto tabù.

La famosa giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice ed imprenditrice di moda, Cristina Parodi, è il volto noto al pubblico per essere stata non solo la conduttrice del TG5, ma anche l’ex padrona di casa di Verissimo, prima della sua erede, Silvia Toffanin.

Chi è Cristina Parodi?

Cristina Parodi nasce ad Alessandria, il 3 novembre 1964, dopo aver conseguito la laurea in Lettere moderne, si dedica per un po’ di tempo alla carriera agonistica come tennista, abbandonandola poi definitivamente a favore di quella televisiva. Inizia ovviamente con piccoli lavori e conduzioni in reti minori, finché non sbarca in Mediaset nel 1990. Da qui in poi inizierà la spola tra le diverse emittenti televisive, conducendo programmi sportivi, telegiornali e così via.

Ha anche recitato, nella parte di sé stessa, nei film comici Tutti gli uomini del deficiente, Body Guards – Guardie del corpo, Il 7 e l’8 e Il mio amico Babbo Natale 2. Inoltre è una attivista convinta, come sua mamma per le tematiche della sostenibilità ambientale e ha fondato insieme alla sua amica Daniela Palazzi, il brand femminile, Crida. Cristina Parodi ha sposato suo marito, Giorgio Gori nel 1995, dal quale ha avuto tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica.

Per chi non lo sapesse, Cristina Parodi ha due fratelli entrambi attivi nel mondo della televisione, sua sorella Benedetta Parodi famosa soprattutto per i suoi programmi di cucina e Roberto, giornalista e scrittore.

Il grande gesto di Cristina Parodi

Cristina Parodi, ha commosso tutti con il suo estremo gesto per la durissima lotta contro il tumore. In occasione della festa della mamma, la giornalista ha acquistato l’azalea dell’AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro al seno. Ha poi incoraggiato i suoi followers a fare la stessa cosa, con un piccolo gesto si possono salvare tante vite.

Ecco cosa ha scritto nella didascalia che accompagna la foto di Cristina Parodi con la piantina che ha pubblicato sui social: “Per la festa della mamma ricordati di fare il regalo più prezioso: compra le azalee di @airc e aiuta la ricerca a trovare cure sempre più efficaci per guarire i tumori femminili”.