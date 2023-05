I Jalisse sono veramente in crisi? Vladimir Luxuria parla addirittura di divorzio…

Ma veramente i Jalisse sono in crisi? Vladimir Luxuria parla addirittura di possibile divorzio in vista, sarà vero? L’Isola dei famosi ha distrutto una delle coppie più longeve di sempre che professavano l’amore eterno nelle loro canzoni?

Eh no! Se anche loro scoppiano, sarà veramente difficile credere al romanticismo e all’amore eterno. Prima Ilary Blasi e Francesco Totti, poi Kevin Costner e Christine Baumgartner, Francesca Neri e Claudio Amendola e adesso anche loro, i Jalisse. Di recente ospiti ad Honduras all’Isola dei famosi, Vladimir Luxuria ha dichiarato non solo che i due sono in crisi, ma che starebbero pensando addirittura al divorzio. Sarà veramente così?

I Jalisse sono un gruppo musicale, formato dal duo, sia lavorativo che amoroso, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che diventarono famosi grazie al brano Fiumi di parole, che gli fece guadagnare nel 1997 la vincita al Festival di Sanremo.

La maledizione dei Jalisse

I Jalisse sono un gruppo musicale italiano formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, entrambi cantanti che dapprima solisti, una volta che si sono conosciuti, hanno deciso di fare coppia fissa, non solo nel lavoro ma anche nella vita sentimentale. I due sono infatti convolati a nozze nel 1999 e hanno avuto due figlie, Angelica e Aurora.

Questo dinamico duo è partito a mille, in quanto dopo qualche apparizione per farsi conoscere, si sono aggiudicati nel 1997, il titolo di vincitori del Festival di Sanremo con il brano epico, Fiumi di parole, che si aggiudicò anche il quarto posto all’Eurovision Song Contest. Dopo di allora non si sa bene cosa sia successo, ma la loro carriera non decollò più. Nonostante Ricci e la Drusian continuarono a cantare, non ottennero mai più il successo degli esordi e furono rifiutati per ben 26 volte dal Festival di Sanremo.

I Jalisse all’Isola dei famosi

Il gruppo musicale conosciuto come i Jalisse, formato dalla coppia Fabio Ricci e Alessandra Drusian, sono attualmente naufraghi al reality l’Isola dei Famosi. Secondo l’opinionista Vladimir Luxuria, la coppia sarebbe in crisi: “Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia”.

Per il momento nessuna notizia è stata confermata o smentita dai due ospiti di Honduras, in quanto per il momento nessun altro ha avuto la sensazione della Luxuria, non ci resta quindi che aspettare di ricevere qualche notizia in più in merito. Ah per i curiosi che da anni si chiedono cosa voglia dire il nome “Jalisse”, vogliamo svelarvi che il duo canoro ha scelto questo appellativo per due motivi.

Il primo per il significato di questa parola nella lingua turca che vuol dire: “siedi, accomodati e ascolta”, il secondo per rendere omaggio al personaggio di Jaleesa, della serie tv, Tutti al college. In attesa quindi di sapere se veramente i Jalisse divorzieranno o meno, vogliamo terminare questo articolo con un piccolo pettegolezzo, vi ricordate quando a The Voice, la povera Alessandra Drusian fu scartata da tutti e 4 i giudici del programma, i quali non la riconobbero neanche?