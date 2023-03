“George gay?” William e Kate non si nascondono più e dicono la verità

Il principe di Galles e sua moglie Kate Middleton sono stati protagonisti di alcune dichiarazioni sull’orientamento sessuale di George, primogenito.

Ma partiamo dal principio. William è principe di Galles e primo figlio dell’attuale re Carlo III, salito al trono in seguito alla morte della Regina Elisabetta II.

Al suo fianco, dal 2011, la consorte Kate Middleton con cui ha avuto tre figli: George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, nato il 22 luglio del 2013, Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, nata il 2 maggio del 2015 e Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, nato il 23 aprile del 2018.

L’amore tra William e Kate sembra essere sbocciato nel 2001 alla St Andrew’s University nel corso dei loro anni universitari. Da quel momento, il loro rapporto si è consolidato, coronando nel matrimonio e nella costruzione di una splendida famiglia, la cui condizione reale pone da sempre al centro dell’attenzione inglese, ma anche internazionale.

Si pensi quindi a quanto interesse giri in particolare intorno al primogenito George, 10 anni compiuti e futuro erede al trono d’Inghilterra.

Cosa ha indotto William e Kate a fare delle dichiarazioni sulla sessualità del figlio?

Il riserbo su certi argomenti, si sa, fa parte dell’etichetta e la corona inglese non ha mai fatto trapelare indiscrezioni sull’orientamento sessuale dei reali, annoverandolo tra gli argomenti più scottanti per la famiglia. Tempo fa, però, il principe William era stato interpellato in merito da un attivista LGBT.

William si è trovato a dover rispondere ad una domanda pungente, volta a sollecitare da parte del genitore una reazione in merito all’ipotesi di un futuro coming out di uno dei suoi figli. Il principe senza esitazioni aveva dichiarato: “Figli gay? Penso che, ovviamente, reagirei assolutamente bene. Ci ho pensato recentemente, credo che non inizi a pensarci fino a quando non sei un genitore. Ritengo che non ci sarebbero assolutamente problemi da parte mia. L’unica cosa di cui mi potrei preoccupare è come verrà interpretata la cosa, visto il ruolo che i miei figli rivestono”.

Cosa preoccupa Kate Middleton?

A quanto pare la principessa di Galles, si è dimostrata concorde con la dichiarazione del marito, sottolineando come la corona inglese non influenzi affatto l’educazione libera e aperta che da genitori vogliono impartire ai loro figli.

L’orientamento open minded dei reali sull’argomento lascia sicuramente alquanto sorpresi, spostando tatticamente l’attenzione sulla società, che – a lor dire – non si dimostra pronta ad accogliere un’eventuale omosessualità di un erede al trono. Avranno ragione? Ai posteri l’ardua sentenza.