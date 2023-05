Dead Ringers: le scene post credits hanno lasciato di stucco gli spettatori

La scena finale durante i titoli di coda di Dead Ringers – Inseparabili ha un impatto significativo sulla conclusione del film.

Il thriller psicologico, disponibile dal 21 aprile su Amazon Prime Video, è una serie ideata da Alice Birch dedicata a chi ha lo stomaco forte. Il nuovo adattamento di Dead Ringers è un rifacimento del film del 1988 diretto da David Cronenberg e interpretato da Jeremy Irons nei panni dei sorelle protagoniste. Questa volta, i gemelli Elliot e Beverly Mantle sono diventati due sorelle interpretate da Rachel Weisz, che offre una performance doppia mozzafiato. Nel corso di sei episodi, il regista Sean Durkin prende per mano il pubblico guidandolo in un viaggio surreale, tra reale e non reale. Tra l’emotivo e il disperato.

Di cosa parla Dead Ringers

La serie parla di due gemelle Elliot e Beverly Mantle, entrambe affermate ginecologhe, legate da un legame unico che abbraccia tutto. Dalle droghe agli amanti, fino al desiderio sfrenato di fare tutto il necessario per sfidare le pratiche mediche antiquate e promuovere l’attenzione alla salute delle donne, anche se questo implica superare i limiti etici imposti dal sistema. L’arrivo di un personaggio particolare, però, romperà tutti gli equilibri creati.

Cosa succede nella scena post credits

La serie tv di Prime Video vuole portare il pubblico a credere che Elliot sia il personaggio emotivamente stanco e provato, che vuole colmare le mancanze con la droga e il sesso. In realtà, è proprio quella la sua forza. Nei titoli di coda accade l’inaspettato: in verità è Beverly che ha pianificato la sua morte e ha creato tutto l’antefatto per agire nella scomparsa di Elliot. Nei post credit, la scena finale dà a Dead Ringers quel senso di smarrimento al pubblico, il quale scopre, insieme ad Elliot, che Beverly ha lavorato per anni per coprire la sua morte.

La scena post-credit e il tragico climax che la precede suggeriscono che Beverly avesse pianificato la sua morte da tempo e che la sua decisione fosse stata motivata dal suo stato mentale instabile. La confessione di Beverly ad Elliot di non poter essere felice suggerisce che la sua condizione fosse conosciuta da tempo. Potrebbe essere quindi plausibile che Beverly avesse lavorato duramente per preparare l’ambientazione perfetta per la successiva transizione di Elliot nell’identità di Beverly e la sua successiva scomparsa, mettendo su una storia convincente che avrebbe fornito abbastanza testimonianze per far credere alla sua morte. Non ci resta che aspettare la seconda stagione per sapere di più.