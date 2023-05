Ilary Blasi, il risveglio è orribile | La devastante notizia ha sconvolto tutti

Questa devastante notizia ha sconvolto veramente tutti, anche perché nessuno se lo aspettava, questo senso di disagio è nuovo per Ilary Blasi la quale ha avuto un risveglio orribile. Come riuscirà a fare fronte a tutto questo da adesso in poi?

Risveglio orribile per la povera Ilary Blasy, la quale ha ricevuto una devastante notizia che ha scioccato tutti, figuriamoci lei che l’ha vissuta in prima battuta. Non aveva mai provato nulla di simile, in quanto questo disastro lei non l’aveva mai vissuto. Sarà difficile tornare alla vita di tutti i giorni dopo questo tragico evento? Avrà delle conseguenze spiacevoli per questa situazione?

Ilary Blasy aveva già tanti problemi di suo da gestire e sicuramente anche questo episodio non le ci voleva. Non si sa come riuscirà a far fronte a tutto ciò. Nonostante lo stress del divorzio dei figli, della causa di mantenimento e della divisione dei beni, per non parlare della nuova situazione di vita con i suoi figli, insomma se a Ilary non vengono i capelli bianchi è un miracolo. Meno male che a tenerle la mano c’è il suo Bastian Muller.

Ilary Blasi è fuori dalla Longarina

Oltre a tutto quello a cui deve pensare Ilary Blasi, adesso lei e la sua famiglia, hanno tempo fino al 30 giugno per fare le valige e lasciare il centro sportivo della Longarina, scuola di calcio dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. L’ex marito della Blasi, in quanto unico proprietario di quella struttura, ha fatto capire a tutta la famiglia Blasi che la “pacchia” è finita e non essendo più sposato con Ilary, le cose cambieranno.

Oltre allo sfratto, Francesco ha chiesto ai suoi ex familiari di pagargli l’affitto arretrato. Il giudice ha così decretato che entro la sopracitata data, la famiglia Blasi dovrà andarsene e riconsegnare la proprietà a Totti e in seguito si partirà con l’eventuale causa per il risarcimento con tanto di mora, per i pagamenti mai emessi. Infine, da luglio, saranno soltanto Francesco Totti e suo fratello Riccardo ad essere gli unici proprietari.

Lo shock di Ilary Blasi

Per la prima volta da quando alla conduzione dell’Isola dei Famosi c’è stata Ilary Blasi, la conduttrice ha avuto un risveglio orribile, la notizia devastante di cui vi parlavamo è riferita al fatto che il reality show di Mediaset è stato battuto da una replica di una serie tv molto amata sulla Rai. Il divario dello share si è visto e questo ha allarmato non solo i dirigenti del biscione ma anche la Blasi stessa.

I numeri riguardano la serata del 2 maggio, dove l’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.383.000 spettatori pari al 17% di share, mentre la sua rivale in Rai, la fiction Imma Tataranni è stata vista da 3.340.000 spettatori pari al 18.4%. Questo nuovo calo di ascolti permetterà sicuramente di capire a Berlusconi junior, cosa è meglio modificare e cosa no in questa nuova edizione dell’Isola. I numeri aggiornati, riportati da Fanpage.it, parlano chiaro, è andata sicuramente bene per l’Isola ma non benissimo.