Re Carlo III, deve farlo assolutamente la notte prima dell’incoronazione: l’assurda tradizione

Si avvicina l’attesissima cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e cominciano ad emergere alcuni ghiotti dettagli sulle fasi di preparazione. Il Sovrano dovrà rispettare una bizzarra tradizione la notte prima dell’evento.

Si assottiglia sempre di più il tempo che separa Carlo d’Inghilterra dal momento più atteso di tutta la sua vita. Ovviamente, si tratta della cerimonia di incoronazione, che si svolgerà il prossimo 6 maggio. I preparativi per il grande giorno di Carlo III fervono e intanto emergono una serie di curiosità sulla preparazione dell’evento.

In primo luogo, gli addetti alla cerimonia hanno dovuto brigare per recuperare un oggetto necessario a onorare un’antica tradizione della monarchia britannica. La questione ha a che fare con un mobile utilizzato da quasi tutti i regnanti prima di Carlo III, fatta eccezione per sua madre, la compianta Regina Elisabetta, e suo nonno, Giorgio VI.

Il prezioso mobile è un letto molto speciale, poiché, a partire da Guglielmo il Conquistatore, salito al trono nel 1066, i futuri sovrani lo hanno sempre utilizzato nella notte precedente all’incoronazione nel Palazzo di Westminster, collocato vicino all’abbazia omonima, in cui si svolgerà anche la proclamazione di Charles.

Il letto originale brucia nel 1859, ma successivamente viene rimpiazzato, anche se, solo nelle scorse settimane, quest’ultimo torna a disposizione di Carlo III. Per oltre 100 anni nessuno ha più dormito in quel simbolico letto, di cui si erano perdute le tracce, e infatti la tradizione salta sia con Giorgio VI che con la figlia, Elisabetta II.

Re Carlo III vicinissimo all’incoronazione: prima della cerimonia deve osservare una tradizione molto particolare

Carlo ha promesso una cerimonia al passo con i tempi, rinunciando alla grandeur della monarchia più conservatrice, ma sul letto non ha voluto soprassedere e così l’antico mobile è stato recuperato, in una maniera piuttosto rocambolesca. A fine ‘800, infatti, il letto non si trovava più da nessuna parte.

Solo negli anni ’60, Wendy e Ron Martin lo recuperano a un’asta, pagandolo appena 100 sterline, e lo conservano ignorandone l’origine. I figli hanno poi ricostruito i fatti: “Nostra madre lo ha acquistato a metà degli anni ’60, abbiamo sempre pensato che fosse magnifico e che sicuramente avesse una storia, ma non pensavamo venisse addirittura dalla Famiglia Reale”.

Il letto, dal valore odierno di circa 750mila sterline, è finalmente tornato a Palazzo. Carlo III potrà finalmente ripristinare la tradizione bruscamente interrotta. Certo, considerate le vicissitudini affrontate, sarà meglio mettere al sicuro il prezioso giaciglio reale per evitare di perderlo di nuovo.