“Senza i tuoi abbracci…”: Sonia Bruganelli, un addio che spezza il cuore

È un addio dolorosissimo che spezza veramente il cuore, quello comunicato da Sonia Bruganelli, la quale dovrà vivere senza i suoi abbracci. Noi pensavamo che con Paolo Bonolis le cose fossero a posto dopo le loro dichiarazioni, invece erano solo bugie?

Sonia Bruganelli in crisi con Paolo Bonolis? Quelle tristi parole condivise con i suoi followers non fanno presagire nulla di buono, tra le righe si capisce che il personaggio televisivo vorrebbe dire addio, per cercare di non sentire più dolore, ma non sa come fare e le sue parole spezzano i cuori dei suoi fans. Vivere senza i suoi abbracci sarà la cosa più difficile per la povera Bruganelli. Sonia e Paolo faranno una nuova diretta per confermare la loro separazione?

La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, fin dagli esordi è sempre stata al centro del gossip, un po’ per l’atteggiamento di Sonia considerato da molti snob e irrispettoso verso i suoi followers, un po’ per la loro vita privata e lavorativa oltre che per la malattia della loro figlia Silvia e del suo atteggiamento a riguardo, insomma per loro non c’è mai stata pace. Anche se per molti personaggi della televisione, vale la citazione di Oscar Wilde: “Non importa che se ne parli bene o male l’importante è che se ne parli”. La penseranno così anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Il tatuaggio religioso di Sonia Bruganelli

Se Paolo Bonolis si è sempre considerato un non credente ma che comunque prega tutte le sere, Sonia Bruganelli non si è mai vergognata di dichiarare di essere credente ma non praticante, lo dimostra anche quel tatuaggio di Padre Pio, che in molti hanno notato. In pratica la moglie di Bonolis, quando è nata sua figlia Silvia, ha fatto una promessa al Santo, chiedendogli la grazia per la buona riuscita dell’intervento al cuore della figlia neonata e in cambio lei si sarebbe tatuata la faccia del presbitero sul corpo.

Così è successo, anche se purtroppo la ragazza ha avuto altri problemi per via di quell’operazione, ma il suo cuore è guarito, quindi Sonia ha mantenuto la promessa fatta a Padre Pio. Per rimanere sempre in tema religioso, sono in molti i fans che stanno cercando di capire quel passo del Vangelo comparso sulla copertina della nuova edizione di Ciao Darwin 9. Stiamo parlando della scritta: “Giovanni 8:7“, la quale fa riferimento alla frase: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”.

I più mordenti stanno cercando di capirne il significato, c’è chi ha pensato ad un problema di coppia tra Sonia e Paolo, chi sostiene possa essere il tema su cui si baserà questa nuova edizione del game show e chi pensa possa fare riferimento all’incidente avvenuto ai danni del concorrente rimasto paralizzato nell’edizioni precedenti.

L’addio doloroso di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, in un recente post social, ha manifestato il suo grande dolore per la perdita di una tra le persone più importanti della sua vita. Se in molti hanno pensato subito potesse riferirsi ad un divorzio imminente da Paolo Bonolis, l’imprenditrice ha chiarito che si riferiva alla scomparsa del suo amato padre.

Come ha appunto scritto la Bruganelli: “Quattro anni fa sei andato via così, all’improvviso. Sto ancora cercando di trovare il modo di “diventare grande” senza I tuoi abbracci e le tue parole. Non avrei mai voluto smettere di essere “la piccoletta di papà”.

Anche se gli anni passano, nessun figlio potrà mai guarire dal dolore della perdita di uno o di entrambi i propri genitori.