Captain America 4: New World Order | Le foto sul set confermano la teoria dei fan

Sono iniziate le riprese anche per Captain America 4: New World Order e dal set arrivano anche delle foto che sembrano confermare una teoria dei fan sulla trama. Ecco quali.

Le riprese per il nuovo film di Captain America 4: New World Order sono ormai in corso e, nonostante siano iniziate da poco più di un mese, le foto divulgate dal set su Twitter sembrano già dare ragione ad una grande fetta di appassionati che condivide una teoria, ovvero quella che tra il film Eternals e gli X- Men ci sia una connessione.

I Marvel Studios sono infatti molto noti per aver creato da zero un mondo pieno di interconnessioni: già solo la teoria del multiverso, in cui trame e storie si intrecciano fino a non riuscire a districare questo gomitolo di Arianna, serve appunto a questo. E’ un ottimo espediente narrativo per poter far succedere di tutto senza doverlo eccessivamente spiegare e coerentizzare all’interno dell’MCU. Così da Iron Man nel 2008 fino a Avengers: Endgame del 2019 si è costruito tassello dopo tassello il telaio di trame di questo vastissimo universo narrativo.

La quinta fase del,’MCU è appena partita, non benissimo, con il debutto al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguirà con uno dei titoli più attesi della stagione Marvel, ovvero il nuovo film di Captain America senza Chris Evans che alla fine di Endgame ha passato lo scudo a Sam Wilson.

Le foto dal set di Captain America: New World Order

Captain America 4: New World Orderè stato annunciato nei titoli di coda della miniserie Falcon and the Winter Soldier e ha visto Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie, assumere il ruolo del nuovo Captain America.

An island is currently being built on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’. 🏝️ It was previously reported that the Celestial Tiamut would be transformed into an island that would be the home of Adamantium in the #MCU. pic.twitter.com/riADJ9gKbk — Thunderbolts News (@thunderbnews) April 25, 2023

La trama del film, diretto da Julius Onah, ancora non racconta molto: infatti è così top secret che lo stesso attore non ha potuto rivelare nulla e noi non siamo a conoscenza di altri dettagli. Sarà una strategica mossa di marketing? Può darsi anche perché questo tacito silenzio sta alimentando e di molto le teorie dei fan. In particolare una che circolava da tempo e che univa il finale del film Eternals, nel quale il Celestiale TIamut viene trasformato in un’isola gigante nell’Oceano Indiano, e la possibile introduzione dei mutanti e degli X-Men nel MCU. Secondo questa teoria creata dai fan, l’isola di Tiamut sarebbe la fonte originaria dell’adamantio, il filo conduttore di tutto il multiverso all’interno della Marvel, lo stesso metallo usato per forgiare lo scudo di Captain America. Ebbene questa teoria potrebbe rivelarsi corretta poiché alcune foto dal set del film mostrano la costruzione di un’isola.

Sulla pellicola lo stesso regista ha dichiarato: “C’è così tanto in gioco e questo è un nuovo set di sfide di nuovi avversari. I thriller ad alta tensione e con elementi politici sono stati di grande ispirazione per questo film. Volevamo trovare qualcosa che non era già stato mostrato e non voglio fare spoiler ma stiamo progettando delle cose davvero eccitanti”.