Simona Ventura, la malattia che è entrata in casa sua |”Rischio il trapianto di polmoni”

La conduttrice Simona Ventura da anni deve convivere con una malattia che ha colpito una persona a lei molto cara. Di cosa si tratta.

A volte si può pensare che la vita dei personaggi famosi sia perfetta. Tuttavia, molto spesso non è così, in quanto anche i vip sono persone normali, con i propri problemi personali. Lo ha dimostrato Simona Ventura, che da diversi anni deve convivere a stretto contatto con una malattia che ha colpito una persona a lei molto cara.

La presentatrice è senza dubbio uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Oggi la sua figura è particolarmente legata all’Isola dei famosi, che ha condotto con grande successo per una decina di edizioni. Ha cominciato, tuttavia, a comparire in televisione molto presto, negli anni ’80, quando era molto giovane.

Dopo aver partecipato a Miss Universo, ha iniziato a lavorare come conduttrice. Il suo primo programma in questo ruolo è stato Oggi sposi, per poi continuare come giornalista e inviata specialmente in trasmissioni sportive. La scalata verso la fama e il successo è stata molto rapida e oggi è una delle showgirl italiane più conosciute.

Tuttavia, non sempre le cose vanno come previsto. Una persona molto importante della sua vita privata, infatti, soffre di una malattia.

Simona Ventura, la malattia del compagno

La bella Simona Ventura è nota anche per la sua vita sentimentale. Tra il 1998 e il 2004 è stata sposata con l’ex calciatore Stefano Bettarini, con il quale ha avuto due figli. Questo matrimonio, tuttavia, non è stato felice a causa di ripetuti tradimenti da parte di lui. Lei sospettava di essere stata tradita, ma lui ha svelato ogni dubbio quando ha confessato tutto durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Nel 2010 la presentatrice ha intrapreso una relazione con Gian Gerolamo Carraro, figlio di Nicola Carraro – attuale compagno di Mara Venier – e della sua prima moglie.

Dal 2018, invece, è felicemente legata con il giornalista Giovanni Terzi. I due formano una bellissima coppia, ma c’è un’ombra sopra il loro amore: lui ha ereditato una malattia dalla madre e rischia il trapianto di polmoni. Ne ha parlato con Eleonora Daniele durante un’intervista a Storie italiane, ma si è mostrato fiducioso della guarigione. “Sono convinto che riusciremo a evitare di arrivare al trapianto di polmoni. Sto facendo di tutto per evitare alcune cose, come di andare in giro con l’ossigeno. Spero di farcela“.