Ghosted: trama, trailer e cast del film Apple

Ghosted è un film di Dexter Fletcher distribuito per Apple Tv: la trama, il trailer e il cast della pellicola.

Da qualche giorno, per la precisione lo scorso 21 aprile, è stato distribuito per la piattaforma streaming di Apple Tv Ghosted, film diretto da Dexter Fletcher. Ecco di seguito la trama, il trailer e il cast della pellicola che ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico e della critica.

La trama di Ghosted

La trama di Ghosted è un film romantico e sentimentale condito allo stesso tempo da componenti che hanno a che fare anche con l’action e la commedia.

Al centro della trama vi è la storia d’amore che si viene a creare tra un uomo di nome Cole e una donna misteriosa ed enigmatica dal nome invece di Sadie. Cercando di saperne di più sulla ragazza della quale finisce con l’innamorarsi perdutamente, Cole viene incredibilmente a scoprire che Sadie è in realtà un’agente segreta.

La nascente relazione tra questi due personaggi finisce così con l’intrecciarsi molto presto agli impegni lavorativi di lei, con i due che prima di poter tornare a vedersi per un secondo appuntamento finiranno coinvolti in un intrigo su scala internazionale e una pericolosa missione per salvare il mondo.

Il trailer di Ghosted

Il primo trailer di Ghosted è stato pubblicato lo scorso 6 marzo, e mostra il momento in cui Cole e Sadie si incontrano per la prima volta oltre alle prime fasi della loro storia.

Dal trailer si può poi intuire il perché del titolo Ghosted, termine che vuole fare riferimento a quella pratica che consiste nel chiudere una storia d’amore o un’amicizia senza dare alcuna spiegazione e sparendo semplicemente dalla circolazione nota appunto come ghosting. Il protagonista Cole dovrà infatti fare i conti a un certo punto con l’improvvisa scomparsa nel nulla di Sadie, con il mistero che viene poi risolto in seguito alla scoperta del lavoro della donna di agente segreto della CIA.

Ecco di seguito il trailer di Ghosted.

Il cast del film di Dexter Fletcher

Ghosted è diretto da Dexter Fletcher, regista che aveva diretto di recente il film dedicato alla vita di Elton John Rocketman, vincitore del Premio Oscar per la migliore canzone nel 2020. Per quanto riguarda il cast, i due attori principali di questo film sono Chris Evans e Ana de Armas.

Evans, noto ovviamente per il ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe e al suo ultimo film con i Marvel Studios con Avengers: Endgame, ha recitato negli ultimi anni in altri film come Free Guy – Eroe per gioco e The Gray Man. La de Armas, dopo aver preso parte anche a Blade Runner 2049, ha acquisito ulteriore fama in ambito cinematografico grazie al ruolo di Marta Cabrera in Cena con delitto – Knives Out del 2019 e a quello di Marylin Monroe in Blonde del 2022, film che le è valso una candidatura per la migliore attrice protagonista agli ultimi Premi Oscar.

Da segnalare poi nel ruolo del villain anche Adrien Brody, con il cast completato infine da Mike Moh, Tim Blake Nelson e Anna Deavere Smith.