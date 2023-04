Gianni Morandi, ancora dottori per il celebre artista | Ecco cos’è successo stavolta

Gianni Morandi deve tornare di nuovo dai dottori, sembra che questa storia non finirà mai più. Ecco cos’è successo stavolta al celebre artista. Dopo il suo doloroso episodio con le ustioni i fan ormai sono sempre preoccupati per lui.

Il celebre artista, considerato l’eterno ragazzo dai suoi fan per via della sua grande vitalità, deve tornare ancora dai dottori. Ecco cos’è successo stavolta al povero Gianni Morandi, il quale dopo il terribile incidente subito a marzo 2021, sicuramente di vedere “camici bianchi” non ne potrà più.

Gianni Morandi, classe 1944 è il famoso cantante, attore, musicista e conduttore televisivo italiano, nato a Monghidoro, che da quando ha preso “un microfono in mano” non ha più smesso di far cantare il suo grande pubblico che lo segue da sempre. Sempre professionale, garbato e sorridente, Gianni ancora oggi è uno dei cantanti italiani più seguiti e ammirati di sempre.

L’incidente di Gianni Morandi

La leggenda, Gianni Morandi non ha bisogno di grandi presentazioni in quanto i suoi successi li conoscono tutti, come dimenticare brani quali C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Fatti mandare dalla mamma, In ginocchio da te, Uno su mille e così via. Il noto personaggio televisivo non è un portento solo nella sua carriera lavorativa in quanto spazia da un ruolo all’altro nonostante i suoi 78 anni, ma non sta fermo un attimo neanche nella sua routine.

A Marzo 2021 purtroppo, mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino, per via di una brutta caduta, ha riportato ustioni molto gravi alle mani e in altre parte del corpo. Grazie all’affetto dei suoi cari e alla sua grande forza d’animo, Morandi dopo un lungo periodo di degenza nel reparto dei grandi ustionati nell’ospedale di Cesena, sta finalmente tornando alla normalità, anche se molte cicatrici non andranno più via.

I fan sono stati molto in pena per lui in quel periodo, per quello ogni volta che sentono parlare di medici vanno in totale angoscia per il loro beniamino. Cosa sarà successo al povero Gianni Morandi?

La nuova visita di Gianni Morandi

Gianni Morandi è di nuovo circondato da medici, cosa sarà successo questa volta? Fortunatamente questa visita è molto più soft di quello che si potrebbe pensare, Morandi infatti si è recato dal dentista per il normale check up a cui tutti dovremmo sottoporci almeno una volta l’anno. Con il suo classico sorriso, Gianni, circondato dai medici, ha dimostrato come sempre che affrontare la vita a “33 denti”, alla fine ripaga.

A proposito di sorriso, il “cuore grande” di Gianni Morandi ne ha regalato uno ad un suo grande fan, il ventottenne Matteo affetto da sindrome di Down, il quale è un suo grande fan fin da bambino. Con un appello social portato avanti da Federico, migliore amico del giovane, il suo messaggio, grazie alla condivisione dei followers, è riuscito ad arrivare direttamente al ragazzo di Monghidoro, il quale è stato ben felice di rispondere al suo grande fan.