Giulia Cavaglià sbaglia e aggredisce l’hostess: ecco cosa è successo | Una scenata ingiustificata

Giulia Cavaglià fa ritardo, perde il volo e come spesso succede, è l’hostess a pagarne le conseguenze. Su instagram la ragazza si sfoga. Ecco cosa è successo.

L’ex tronista Giulia Cavaglià ha sperimentato cosa vuol dire purtroppo prendere un aereo che non sia privato. Capita a tutti infatti che per un motivo o un altro, a causa di un imprevisto che non si è riusciti ad evitare, durante il tragitto per arrivare in aereoporto si possa fare ritardo e rischiare così di perdere il volo. Questo è proprio quello che è successo a Giulia Cavaglià che ha raccontato l’accaduto sul suo profilo Instagram ai suoi followers.

La donna ha infatti pubblicato un video in cui racconta l’accaduto e non trattieni gli insulti per la nota compagnia di aerei. A beccarsi però il carico da novanta è una hostess in servizio che si è addirittura rifiutata di dare le sue generalità alla ragazza per poter procedere con una lettera di richiamo. Ecco cosa è successo.

Il video di sfogo di Giulia Cavaglià

L’ex concorrente di Uomini e Donne, programma di punta di Canale 5, Giulia Cavaglià èè rimasta bloccata a Barcellona dopo aver person un volo diretto per l’Italia a causa di un suo ritardo di quattro minuti, diventati tre pochi secondi dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

A raccontare la vicenda è la stessa protagonista della storia che via Instagram racconta in una serie di stories in sequenza, tutto lo spiacevole episodio: “Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passarem raga! Cioè non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate! Tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole, non ho parole!”.

In un altro video invece, successivamente rimosso da Instagram, Giulia Cavaglià ha inveito contro la hostess a terra che era al desk per far imbaracare i passeggeri, rea di non aver fatto salire la ragazza a bordo a causa del ritardo: “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a e 40 e non è ancora partito”. Subito dopo l’accusa più grave: “Ho avuto un attacco di panico”.