Brokeback Mountain arriva a teatro. Ecco chi sono i protagonisti

Uno dei film più amati e odiati del 21esimo secolo ora ha un suo spettacolo teatrale. Da maggio ad agosto a Londra, si potrà rivivere l’amore tra Ennis del Mar e Jack Twist. Ecco chi sono i protagonisti.

Il pluripremiato film premio Oscar, Brokeback Mountain di Ang Lee,diventa uno spettacolo teatrale e avrà un suo adattamento nel West End di Londra. Il racconto breve pubblicato per la prima volta sul The New Yorker nel 1997 dimostra tutta la sua attualità anche in questi tempi incerti e la comunità LGBTQ+ esulta.

Vedrà sul palco tra i protagonisti anche il candidato ai BAFTA per il film West Side Story, Mike Faist e Lucas Hedges, candidato premio Oscar per Manchester by the Sea, reciprocamente nei panni dei personaggi di Jack e Ennis. A riportare la notizia è Variety che ci rivela che il contratto per la riuscita dello spettacolo è già stato firmato e a dirigerlo ci sarà il direttore Ashley Robinson con le canzoni originali di Dan Gillespie Sells.

Alla direzione e al riadattamento della tragedia teatrale, Jonathan Butterell mentre la produzione sarà affidata a Nica Burns, con Adam Blanshay Productions, Lambert Jackson Production e Katy Lipson per Aria Entertainment, che al tempo avevano anche già collaborato per la riuscita del musical di successo Everybody’s Talking About Jamie.

I Segreti di Brokeback Mountain finalmente anche a Teatro

Parlando con Variety, Robinson e la produttrice Nica Burns hanno sottolineato che la commedia è un adattamento della storia originale di Proulx, pubblicata per la prima volta dal New Yorker nel 1997, al contrario del film. La storia è stata anche la base per un adattamento della New York City Opera del 2018, che comprendeva la musica di Charles Wuorinen.

Brokeback Mountain andrà in scena nel teatro sohoplace dal 10 maggio al 12 agosto e Proulx ha detto che: “Brokeback Mountain è stato ricreato in diverse forme, ognuna con i suoi stati d’animo e il suo impatto distingivi. La sceneggiatura di Ashley è fresca e prodondamente commovente, aprendo linee visive non visibili nell’originale né nei trattamenti successivi.” Alle sue parole invece, Robinson ha aggiunto che: “Sono onorata di essere stata incaricata da Annie Proulx di portare nuova vita in una nuova forma alla sua storia universale e senza tempo. Una storia che significa così tanto per così tante persone e sicuramente significherà tanto per un’intera nuova generazione”.

“Il materiale a disposizione è stato fonte di ispirazione per la composizione, ed è un onore e gioia poter partecipare ad un tale progetto musicale”.