Paolo Brosio, tragedia nella notte: purtroppo non ce l’ha fatta | Un mare di lacrime

Tragedia nella notte per Paolo Brosio, purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato per sempre, la commozione è forte, scorrono fiumi di lacrime non solo da amici e parenti ma anche dai suoi followers. Non si è mai pronti ad affrontare queste tragiche notizie, il suo ricordo sarà sempre vivo nel cuore dei suoi cari.

Il noto conduttore televisivo, giornalista e scrittore, Paolo Brosio, ha sempre fatto molto parlare di sé. In molti hanno sempre dichiarato che le sue opinioni sono sempre state molto discutibili, soprattutto quando ha toccato alcune tematiche delicate. Nonostante Brosio sia sempre stato “vittima” di meme e commenti sarcastici, si sono stretti tutti a lutto dopo una notizia del genere. Non si scherza su queste cose.

Paolo Brosio e il suo “cambio di rotta”

Paolo Brosio negli anni ’90 era una presenza fissa per diversi programmi firmati Mediaset e Rai, come non ricordarlo a Quelli che il calcio, Linea verde, L’isola dei famosi e così via. Se adesso viene considerato come un sostenitore accanito della religione cattolica, famosi sono stati i suoi pellegrinaggi a Medjugorje, in passato non è sempre stato così.

Durante la sua vita ha vissuto dei periodi che l’hanno segnato come per esempio la morte del padre e il divorzio. In questo periodo Brosio ha sempre brancolato un po’ nel buio, finché ad un certo punto ha subito una sorta di illuminazione, ritrovando la fede e concentrando quasi tutta la sua vita su questo argomento, scrivendo addirittura libri e rilasciando interviste in merito.

Nel 2015 Paolo Brosio, corona il suo sogno, potendo incontrare finalmente Papa Francesco in un’udienza privata. Questa volta ovviamente non si è trattato di uno scherzo alla Frank Matano il quale con la complicità di Scherzi a parte ha burlato il povero Brosio, il quale non l’ha presa assolutamente bene.

Addio per sempre…

Tragedia nella notte per Paolo Brosio, purtroppo sua mamma Anna non c’è più. La donna è morta nella clinica San Camillo di Lucca a 102 anni, lasciando sconvolto il povero Brosio, il quale nonostante l’età della mamma, sperava che questo giorno tardasse ancora un po’. La donna aveva da pochi giorni spento le candeline, potendosi godere una festa con il figlio, con tanto di torta e canzoncina.

Federica Panicucci a Mattino Cinque ha voluto omaggiare anche lei la signora Anna Marcacci, la quale in passato è stata una presenza fissa a Quelli che il calcio con Fabio Fazio e Marino Bartoletti. Con queste parole, la Panicucci ha mandato le sue condoglianze al collega Paolo Brosio:

“Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”.