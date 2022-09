Luciana Littizzetto, avete idea di chi siano i figli? Non la chiamano neanche mamma

La nota comica Luciana Littizzetto ha due figli: li avete mai visti?

Senza dubbio Luciana Littizzetto è una delle donne più famose d’Italia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata circa trent’anni fa e da allora non si è mai arrestata. Oltre che per la sua vita professionale, tuttavia, è nota anche per quella privata. Sapevate che ha adottato due bambini insieme all’ex compagno? Ecco chi sono.

Oggi il volto di Luciana Littizzetto è praticamente ovunque, dal teatro, al cinema e alla televisione, ma anche sulle copertine dei libri. Durante la sua lunga carriera di successo ha dimostrato di possedere svariati talenti e di essere particolarmente brava nell’intrattenere e nel divertire il pubblico. Oggi è una delle comiche italiane più popolari, ma la sua vita non è sempre appartenuta all’ambiente dello show business. Non tutti sanno, infatti, che per tanti anni ha lavorato come insegnante di musica alle scuole medie, dopo essersi diplomata al conservatorio in pianoforte. Solo dopo essersi laureata in Lettere ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione, circa nel 1990.

Fin da subito ha dimostrato di possedere una bella parlantina, che ancora oggi è la sua caratteristica principale. Ma conoscete la sua vita privata? Sapevate, per esempio, che ha preso in affido due figli?

Luciana Littizzetto, chi sono i suoi figli

Luciana Littizzetto è una persona molto riservata e per questo non si sa molto della sua vita fuori dalle telecamere. Si sa, tuttavia, che dal 1997 al 2008 è stata legata al batterista degli Africa Unite, Davide Graziano. La coppia da diversi anni ha preso in affido due figli, Jordan e Vanessa, che oggi sono due giovani ragazzi di 24 e 27 anni.

Come riporta fanpage.it, all’inizio la cabarettista non era sicura di voler adottare, per paura di costringere i figli a vivere costantemente inseguiti dai paparazzi. Alla fine, si è decisa grazie a un consiglio della collega e amica Maria De Filippi, che ha adottato anche lei un figlio diversi anni fa insieme al marito Maurizio Costanzo.

L’attrice ha inoltre dichiarato che ha sofferto molto quando i ragazzi hanno deciso di non chiamarla “mamma”, ma semplicemente “Lù“. “Mi chiamano mamma quando sono con i loro amici e al di fuori della famiglia, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro, io sono Lù. E pazienza, non si può avere tutto nella vita“. Nonostante questo, tra di loro c’è uno splendido rapporto.