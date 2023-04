Antonella Fiordelisi: pranzo da nonna Nella con Edoardo Donnamaria | Un imprevisto

L’ex concorrente del GF Vip ha pranzato da nonna Nella con il proprio fidanzato.

Antonella Fiordelisi ha voluto fare una visita a casa della nonna Nella insieme a Edoardo Donnamaria.

Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sta continuando a vivere la propria storia d’amore con Edoardo Donnamaria. La relazione tra i due, concluso il reality show, sembrerebbe proseguire a gonfie vele, con la coppia che si è concessa una visita per pranzo a casa della nonna probabilmente più celebre del web.

Il pranzo di Antonella Fiordelisi dalla nonna

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano ad essere più uniti che mai anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. A dimostrazione della solidità della coppia l’armonia e la sintonia che si è creata tra i due in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Ultimo episodio al riguardo è stato quello della visita della coppia a casa di nonna Nella. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno infatti deciso di trascorrere la giornata di domenica come ospiti a pranzo del personaggio diventato noto grazie soprattutto ai social.

Per l’occasione, Antonella Fiordelisi ha pubblicato diverse storie, una delle quali accompagnata dalla frase “Ci mancava solo il dolce“, un riferimento scherzoso all’abbondanza del pranzo della giornata.

Proprio per quanto riguarda il dolce, non è mancato un simpatico siparietto. Intenta a preparare le porzioni per i due ospiti, nonna Nella ha finito con il rompere la granella di cereali alla base. Da qui il seguente commento di Edoardo: “Attenzione nonna, fai un bel pezzo“.

Chi è nonna Nella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nonna Nella 🍫 (@nonnanellaa)

La giornata trascorsa da Fiordelisi e Donnamaria è stata documentata anche dalla stessa nonna Nella, che sul proprio profilo Instagram ha prontamente pubblicato i video relativi al divertente e rilassante pranzo domenicale con i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Come già detto sopra, quello di nonna Lella è ormai un personaggio ben noto soprattutto in ambito social. Fattasi strada prevalentemente su TikTok con il profilo dal nome di @nonnalellaa, Lella pubblica da tempo post sul mondo della cucina in generale e anche e soprattutto sui propri piatti e sulle sue gustose ricette.

Un’ascesa che ha fatto immediatamente notizia nel mondo dei social, e che ha visto spesso e volentieri nonna Nella ospitare nella propria casa diversi vip e star del mondo dello spettacolo. In più, oltre che per i video contro l’omofobia e a favore della comunità lgbtqai+, Nella si è distinta negli ultimi anni per essere riuscita a conquistare spazio sul portale di cucina GialloZafferano e per aver sorpreso in positivo Chiara Ferragni per la sua rivisitazione dell’uovo di Pasqua della collezione di quest’ultima nel 2020.