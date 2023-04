Blanco e il bacio appassionato con la ragazza: una foto rarissima

Blanco pubblica una rarissima foto con la ragazza Martina Valdes. Sotto il post anche una dolcissima dedica per lei. Ecco ha fatto.

Recentemente il cantante Blanco ha rilasciato il suo nuovo album musicale, Innamorato, e i fan sono impazziti: l’album infatti, che esce subito dopo il suo successo con Mahamood al Festival della musica di Sanremo, sul palco dell’Ariston, vede anche la partecipazione della cantante Mina, che infatti si ripropone nel singolo come mai scomparsa del tutto dal panorama italiano e più attuale che mai. La sua sonorità con quella musicale di Blanco, si uniscono per dare vita ad un nuovo album davvero scottante.

Blanco infatti non è mai stato così Innamorato, e ha svelato i suoi sentimenti per la sua nuova ragazza, Martina Valdes, pubblicandone una foto dove sono insieme e una dolce dedica.

La foto con Martina Valdes

Blanco, 20enne e la ballerina Martina Valdes, stanno ormai insieme da più di un anno e in occasione dell’uscita del suo nuovo album, lui le riserva parole dolcissime e piene d’amore.

Sotto il post con la foto: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in qui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”. Anche Martina Valdes ha ripostato il post su ig nelle sue storie con la didascalia “Solo noi sappiamo e va bene così” e in sottofondo il nuovo singolo del cantante.

Le polemiche del gesto a Sanremo sono ormai alle spalle per il cantante, che avrà utilizzato anche questa Cattiva pubblicità per rimanere sulla bocca di tutti . Ora torna ad intonare le sue parole, felicissimo del disco. A Vanity Fair a proposito della polemica ha detto:

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose ma il fatto che loro, tanti di loro, escluso Amadeus che è stato buono, hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di vent’anni però intanto ne hanno mangiato su questa cosa”.