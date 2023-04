Amber Heard: il costume l’ha costretta a stare in piedi per più di 16 ore al giorno

Amber Heard torna a farsi sentire e rivela che quel costume l’ha costretta a stare in piedi sul set per più di 16 ore al giorno. Ecco cosa è successo.

A questo punto, costumi fuori dal comune e ultraterreni sono i tratti distintivi del genere dei supereroi sia per gli eroi che per i cattivi. Nell’era moderna, la maggior parte di questi abiti stravaganti viene aggiunta digitalmente durante la post-produzione, sebbene molti progetti basati sui fumetti inseriscano ancora i loro attori in costumi reali e tangibili.

Aquaman del 2018 è uno di questi film, con molti dei talenti che ne hanno preso parte come attori, vestiti con elaborati abiti atlantidei. Amber Heard, una delle attrici protagoniste, si è trovata in un costume piuttosto estremo e soprattutto scomodo, durante le riprese delle sue scene nei panni di Mera, che ha fatto un ottimo lavoro tenendola in piedi durante i lunghi giorni di riprese.

“Per i primi sei mesi, non sono riuscita a sedermi“, ha condiviso Heard durante un’apparizione in Good Morning America nel 2018.

La rivelazione dell’attrice

Ovviamente, la giornata lavorativa media sul set di Aquaman è stata di circa 16 ore, quindi il costume le ha reso l’esperienza piuttosto spiacevole. Per fortuna, la troupe ha trovato una soluzione in modo che lei potesse riposarsi quando le telecamere non giravano.

“Vestita così potevo appoggiarmi, e così mi hanno costruito una tavola inclinata per le mie pause“, ha detto ai padroni di casa. Tuttavia, ha ricordato che il disagio non le ha impedito di divertirsi sul set. Certo, il costume di Heard potrebbe averle privato della capacità di sedersi durante le riprese di Aquaman, ma ammira ancora tutto il duro lavoro che è stato necessario per realizzarlo.

Infatti un ruolo nel mondo dello spettacolo che tende a essere trascurato da molti è quello del costumista nonostante sia uno dei più essenzali. Queste persone sono responsabili della realizzazione di abiti che siano funzionali, abbiano un bell’aspetto davanti alla telecamera e coerenza all’interno del film, per evitare che lo spettatore si estranei e l’atmosfera creata non stoni con i protagonisti, e si adattino all’estetica generale di un film o di uno spettacolo televisivo. Non è esagerato affermare che la squadra di costumisti di Aquaman ha fatto di tutto per il film, realizzando costumi che stanno benissimo a chi li indossa, onora il materiale originale e si adatta perfettamente al tema subacqueo del film.

Anche Amber Heard è rimasta sbalordita dal suo vestito Mera che ad oggi è ritenuto un’opera d’arte.