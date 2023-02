Boys Band: Ryan Reynolds alla produzione e alla recitazione del suo prossimo film comico Paramount

Ryan Reynolds sempre più fiero della sua commedia Boy Band in cui sarà protagonista. Ecco cosa sappiamo della commedia.

Ryan Reynolds torna con un’altra commedia, prodotta dalla Paramount Pictures. Dal titolo Boy Band vedrà la rimpatriata di una rock band in chiave ironica e comica. La comedy sarà prodotta da Shawn Levy, il quale ha già collaborato con Reynolds in lavori come The Adam Project e Free Guy.

Quel bravo ragazzo di Ryan Reynolds

Ryan Reynolds è un attore, produttore cinematografico e sceneggiatore canadese, nato il 23 ottobre 1976 a Vancouver, in Canada. Ha iniziato la sua carriera di attore in giovane età, apparendo in programmi televisivi come Fifteen e The Odyssey. La grande occasione però è arrivata nel 2002 quando ha interpretato il ruolo principale nel film Van Wilder – Party animal. Negli anni successivi, Reynolds ha recitato in numerosi film, tra cui Blade: Trinity, The Amityville Horror e X-Men le origini – Wolverine.

Ed è proprio il suo ruolo come Wade Wilson in Deadpool della Marvel che gli ha donato il successo internazionale. Il primo film, “Deadpool”, è stato un grande successo al botteghino nel 2016, seguito da Deadpool 2 nel 2018. Dal punto di vista sentimentale, la moglie di Ryan Reynolds la conosciamo proprio tutti: la bellissima attrice Blake Lively, famosissima per Gossip Girl. I due si sono incontrati sul set del film Green Lantern nel 2010, dove hanno recitato insieme nei ruoli dei protagonisti. Dopo un breve periodo di frequentazione, si sono sposati il 9 settembre 2012 in una cerimonia privata in South Carolina. Attualmente Blake è incinta del quarto figlio.

Boy Band sarà girato tra l’autunno 2023 e il 2024

La trama del film Boy Band non è ancora nota, ma si sa che la sceneggiatura è stata scritta da Ryan Reynolds e Jesse Andrews. Non ci sono informazioni sulle specifiche responsabilità di Levy, ma è stato suggerito che potrebbe essere il regista del film. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sul cast o sulla data di uscita del film.

Ryan Reynolds produrrà il film Boy Band attraverso la sua società di produzione Maximum Effort, in collaborazione con 21 Laps Entertainment di Shawn Levy, con cui lavorerà anche per la produzione di Deadpool 3. Ryan Reynolds si dedicherà nelle prossime settimane alle riprese del suo prossimo film basato sui fumetti, accanto a Hugh Jackman che interpreterà ancora una volta il ruolo di Wolverine. La pellicola è prevista per essere rilasciata nelle sale cinematografiche l’8 novembre 2024. Tra i progetti recenti di Reynolds ci sono Spirited – Magia di Natale, The Adam Project, Red Notice, Free Guy.