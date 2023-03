Keanu Reeves e i momenti piccanti con la sua dolce metà

Keanu Reeves ha rivelato qual è stato il suo ultimo momento di beatitudine, quello passato con il “suo tesoro”. Dopo una vita di momenti devastanti, in cui il lutto, l’abbandono e la malattia hanno reso da sovrani, Keanu finalmente è tornato ad essere felice e a sorridere.

Il grande attore Keanu Reeves, più felice che mai, ha rivelato il suo momento di beatitudine che ha vissuto con il “suo tesoro“. Da tanto non era così felice, di cose brutte Reeves ne ha passate e finalmente dopo decenni torna a sorridere.

Sul Red Carpet c’era sempre andato da solo, questa volta è stato diverso. Ma chi è questo “tesoro” di cui parla tanto? Attualmente sta vivendo un periodo idilliaco non solo per il periodo lavorativo, ma anche per quello che concerne la sua vita privata. Ma fino a qualche anno fa non è sempre stato così.

I momenti tragici di Keanu Reeves

L’attore Keanu Reeves per quanto riguarda la sua vita lavorativa è sempre stato alla ribalta, è uno di quei professionisti di talento che onorano Hollywood. Keanu non è famoso solo per la saga di John Wick di cui si parla tanto ultimamente, ma lo ricordiamo anche in film quali Matrix, La casa sul lago del tempo, Johnny Mnemonic, Speed, Point break e così via.

Se nel lavoro è sempre stato un astro nascente, la sua vita privata è piena di momenti di dolore che l’hanno coinvolto fin da giovanissimo, dall’abbandono del padre, alla morte del suo migliore amico River Phoenix, alla morte della sua compagna Jennifer Syme e di sua figlia Ava, fino alla malattia della sua amata sorella Kim.

C’è un motivo quindi se Keanu Reeves appare sempre imbronciato e solitario, diciamo che la vita è stata generosa con lui da una parte, ma dall’altra l’ha atterrato a più riprese. Reevs è un personaggio che è sempre stato gelosissimo della sua privacy, motivo per cui appare sempre riservato e solitario.

Finalmente la felicità…

Keanu Reeves sul Red Carpet del 2019 non è arrivato da solo come sempre, ma c’è andato mano nella mano con la sua nuova compagna, Alexandra Grant, che a quel tempo definì un’amica per farla abituare all’attenzione improvvisa dei media. Essendo che entrambi sono molto riservati, non è facile ad abituarsi alla “vita da copertina”.

I due si conoscono fin dal 2009 quando hanno iniziato a collaborare insieme per un progetto editoriale che li ha portati ad aprire la loro casa editrice, la, X Artists Books. Giorno dopo giorno, sempre fianco a fianco era inevitabile che l’amore non trionfasse e così è stato. Dal 2019 fanno coppia fissa e durante una recente intervista a People per via dell’uscita di John Wick 4, Keanu Reeves ha così risposto su quale fosse stato il suo momento di beatitudine: “Un paio di giorni fa con il mio tesoro. Eravamo al letto. Eravamo collegati. Sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo. Ci sentivamo benissimo. È stato davvero bello stare insieme”.

Se per la stampa quel capello grigio pare non essere stato apprezzato immediatamente, per Keanu Reeves, Alexandra Grant è tutto quello di cui ha bisogno per essere felice. Che dire siamo felici per te Keanu!