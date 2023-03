Addio all’attore Lance Reddick: aveva 60 anni

È morto all’età di 60 anni l’attore Lance Reddick. Lo hanno trovato la mattina del 17 marzo intorno alle 9.30 a casa sua a Los Angeles.

L’attore di The Wire e John Wick si è spento all’età di 60 anni. La sua agente Mia Hansen ha dichiarato che l’attore “è morto improvvisamente per cause naturali”. Forse un infarto fulminante, ma non è stato ancora confermato. Durante le prime ore dell’alba Reddick era nella sua casa di Los Angeles venerdi 17 marzo. La sua morte è stata annunciata dal maganize di gossip americano TMZ.Com.

Il successo arrivò con il tenente Cedric Daniels in The Wire

Nato a Baltimora, nel Maryland, Reddick ha frequentato la scuola d’arte della città e poi la scuola di musica di Eastman a Rochester, nel New York. Ha lavorato come musicista professionista per molti anni prima di iniziare la sua carriera di attore. Ha una voce profonda e distintiva, che gli ha permesso di fare anche lavori di doppiaggio per film, serie televisive e videogiochi. Lance Reddick ha interpretato tanto suoi ruoli di serie tv trasformandole in successo assicurato. Ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90 e ha ottenuto la sua prima parte importante nella serie della HBO The Wire, dove ha interpretato il tenente Cedric Daniels per ben cinque stagioni. Successivamente, ha recitato in molte altre serie televisive, tra cui Fringe della Fox, dove ha interpretato l’agente speciale Phillip Broyles, e Bosch di Amazon Prime Video, dove ha interpretato l’ispettore Irvin Irving. Abbiamo visto anche l’attore recitare in film come Jonah Hex e White House Down, ma è forse meglio conosciuto per il suo ruolo di Charon nel franchise di John Wick.

John Wick 4 sarà interamente dedicato a lui

Il quarto capitolo di John Wick sarà totalmente dedicata all’attore scomparso qualche ora fa. Tutto il cast è sconvolto per la perdita del collega. Alla news della morte dell’attore, il regista Chad Stahelski e il protagonista Keanu Reeves hanno condiviso una dichiarazione profondamente addolorata:

Siamo profondamente addolorati dalla perdita del nostro caro amico e collega Lance Reddick. Era un professionista di grande esperienza e lavorare con lui era una gioia. Il nostro affetto e le nostre preghiere vanno alla moglie Stephanie, ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi amici. Dedicheremo il film alla sua memoria. Ci mancherà molto.

Anche Ian McShane, attore nei panni di Winston nella saga, ha condiviso un messaggio:

Sono completamente sconvolto e incredulo. Lance era un uomo straordinario e un collega fantastico. Le mie più profonde condoglianze e il mio affetto vanno a sua moglie Stephanie e a tutta la sua famiglia.